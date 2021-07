Il messaggio dirigistico lanciato dalla Consulta sulla riforma delle Bcc

E poiché non esistono entrate pubbliche coattive diverse da tributi, sanzioni, indennità di espropriazione, prelievi forzosi ed entrate parafiscali, la qualificazione di questo prelievo come “onere condizionale” è pura invenzione. Non a caso per il versamento di questo “prezzo” mediante F24 venne istituito un apposito codice tributo e le somme confluirono nel bilancio statale tra le entrate tributarie.

Infine, travisando l’argomento storico, connesso alla circostanza che, mentre nella versione originaria si prevedeva un’imposta del 20% a fronte della trasformazione in SpA con conseguente affrancamento delle riserve indivisibili (una sorta di recapture), un pari prelievo, pur diversamente denominato, è rimasto nonostante il rinnovato vincolo di indivisibilità. All’affrancamento delle riserve sarebbe infatti seguito un esercizio diretto dell’impresa bancaria in forma di SpA (e non già “vincolato”, come nella specie); sicché è errato affermare che il medesimo prelievo si giustifica adesso solo perché l’esercizio dell’attività bancaria viene… “esternalizzato”. Se così fosse, la versione originaria avrebbe dovuto prevedere due prelievi, l’uno per l’affrancamento, l’altro per l’esercizio in forma puramente capitalistica dell’attività bancaria. Secondo la Corte, pertanto, nel meno… sta il più.

Un tale sovvertimento delle consolidate categorie giuridiche non può che spiegarsi se non con la volontà di affermare un messaggio dirigistico a ogni costo: in ultima analisi, il “prezzo” cui allude la Corte è proprio quello della libertà (peraltro “condizionata”) di impresa, sottratto a ogni garanzia costituzionale.

Ma è proprio l’impostazione dirigistica e l’inconsistenza degli argomenti addotti a giustificazione del prelievo ad aprire nuove prospettive di difesa alla Bcc “ribelle” sul duplice fronte unionale e della Cedu: non è del resto un caso che tali fronti abbiano da tempo soppiantato la Consulta nelle aspettative di giustizia dei contribuenti italiani dinanzi ai soprusi del legislatore.

(Professore Ordinario di Diritto Tributario Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli e direttore del Master di II livello in Diritto tributario - LUISS Business School)