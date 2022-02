Il Messico perde la guerra contro i narcos ma balla con Frida, la nipote del Chapo

Il quadriennio

Nonostante la presidenza della Repubblica e il Governo si sforzino di mostrare al mondo (soprattutto agli Usa) i risultati ottenuti, sono gli stessi numeri che, messi in fila, testimoniano che non c’è stato quello scatto in avanti che ci si aspettava. È lo stesso Governo che sul proprio sito analizza alcuni dei più importanti indicatori dell’ultimo quadriennio nella lotta al narcotraffico, a partire dal 2018. Andres Manuel Lopez Obrador è stato eletto il primo dicembre 2018 e l’anno seguente, il 2019, è stato quello che ha fatto registrare i maggiori successi. Poi lo stallo o, peggio, la discesa in molti settori vitali della lotta al narcotraffico (si veda la tabella con l’andamento complessivo del quadriennio).

I numeri che testimoniano il successo di alcune operazioni non mancano ma va tenuto conto che sono una minima parte rispetto a quanto è in grado di produrre, ad ampio spettro, il narcotraffico.

Brutto 2021

Nel 2021 sono state sequestrate 60 tonnellate di marijuana contro le 352 del biennio precedente. Gli ettari di coltivazione distrutti – e va tenuto conto che questo è uno dei compiti più importanti e delicati a partire dagli anni Ottanta, quando gli Usa riempivano di soldi il Messico per sradicare le piante – sono stati “appena” 973, contro i quasi seimila del biennio precedente. Quanto al papavero da oppio (fonte di un'altra enorme ricchezza illegale del Paese), sono stati distrutti 11mila ettari, al di sotto della media del biennio precedente.

Molto meglio i sequestri di cocaina (che in Messico transita non essendo un Paese produttore): quasi 8 tonnellate, perfettamente in linea con i due anni precedenti. Molto, molto meglio, i sequestri di anfetamina: 38 tonnellate nel 2021, più di quanto fatto in tutto il triennio precedente. Va tenuto però conto, a proposito di anfetamine, che i laboratori chimici clandestini che “infestano” il Messico sono stati pressoché risparmiati nel 2021: appena 20 sequestri contro i 55 del 2020 e i 33 del 2019.



Mezzi sequestrati

Quanto ai mezzi e agli strumenti sequestrati, il 2021 non è stato un buon anno. I veicoli terrestri sottratti ai cartelli sono stati circa 5.500 contro i circa 15 mila del biennio precedente. Gli aerei sequestrati 16. Nel 2020 sono stati 17 e nel 2019 ben 29. Quanto alle piste clandestine di atterraggio scovate, nel 2021 sono state 6 contro le 18 del 2020 e le 65 del 2019.