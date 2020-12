Il mestiere di trovare lavoro agli altri: Randstad cerca 110 manager per le sue agenzie Al primo posto la Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. L’ad Marco Ceresa: «Il mercato del lavoro continua a offrire opportunità da cogliere, nonostante le difficoltà seguite al lockdown» di Cristina Casadei

Tra le tante, c’è una professione che più di altre, dice l’amministratore delegato di Randstad in Italia, Marco Ceresa, «è importante e bellissima: trovare lavoro alle altre persone». Impresa molto complessa, di questi tempi, in cui i posti di lavoro vacanti sono per profili estremamente specializzati, in settori determinati, in un contesto di mismatch domanda offerta che non sembra trovare soluzione, almeno nel nostro paese. In questi giorni Randstad - che oggi, a livello globale, è il primo operatore nei servizi per le risorse umane - sta cercando 110 account manager da assumere nelle proprie filiali in tutta Italia. Al primo posto c’è la Lombardia dove i manager ricercati sono 23. Seguono Emilia - Romagna (16), Piemonte (13) e Veneto (13). Ma anche al sud e al centro ci sono molte posizioni aperte perchè, secondo quanto spiega Ceresa dal suo osservatorio, «il mercato del lavoro continua a offrire opportunità da cogliere nonostante le difficoltà seguite al lockdown e all’incertezza legata alla seconda ondata della pandemia».

Pur in un contesto molto diverso rispetto a quello di un anno fa appena, ci sono molti settori che non si sono mai fermati, altri che con l’emergenza hanno registrato un vero e proprio boom di richieste come la sanità, e altri ancora che, dopo vari stop, iniziano a intravedere segnali di ripresa. «Randstad vuole intercettarli, investire nel talento e sostenere la ripartenza del Paese», dice il manager. Per questo si prepara e assumerà «tra le migliori risorse dei diversi territori 110 profili specializzati per la ricerca e selezione dei candidati più adatti alle esigenze delle imprese», continua Ceresa. Ma chi sono questi account manager per le agenze del lavoro? Si tratta di consulenti sulle risorse umane a 360 gradi che sono punto di riferimento per aziende e candidati nella rete delle oltre 300 filiali di Randstad in Italia. Tra i compiti c’è l’attività commerciale, l’acquisizione e la gestione delle aziende clienti, il reclutamento e la selezione, l’analisi della mansione richiesta dalle aziende, la scelta dei canali di reclutamento, la selezione e la valutazione dei candidati. Oltre all’attività amministrativa, con la gestione dei lavoratori inseriti all’interno delle aziende clienti.Per candidarsi Randstad richiede una laurea triennale o magistrale in ambito umanistico, giuridico o economico, uno o due anni di esperienza in ambito hr, consulenza o vendite, a contatto con il pubblico. Oltre a esperienza e competenze tecniche hr, sono indispensabili flessibilità, resilienza, capacità di lavorare per obiettivi e all'interno di un team, doti relazionali e commerciali e proattività. L’assunzione sarà a tempo determinato, ma chi entrerà in Randstad sarà inserito in un percorso di formazione e affiancamento con l’obiettivo di crescere in azienda. «Cerchiamo candidati con un mix di competenze tecniche e soft, come flessibilità, tenacia, resilienza, proattività, atteggiamento aperto all'innovazione, capacità multitasking, spinta commerciale e sana ambizione - conclude Ceresa -. Profili in grado di fare davvero la differenza per una professione importante e bellissima: trovare lavoro alle altre persone».



