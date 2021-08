Il metano a prezzi record, allarme bollette per l’autunno

L’elettroshock d’autunno

Ogni tre mesi l’Arera aggiorna le tariffe elettriche e del gas secondo i costi di produzione. E da un anno gli aggiornamenti sono tutti in salita. Il rincaro più recente è del 1° luglio 2021, con un balzo del +9,9% per la corrente elettrica e addirittura del 15,3% per il gas. L’inflazione si era subito riscaldata all’1,9 per cento.



Il prossimo aggiornamento sarà il 1° ottobre e sarà altrettanto pungente. Si salveranno dal rincaro solamente i consumatori elettrici che sul mercato libero avranno stipulato contratti di fornitura a prezzo fisso, al riparo cioè dalle oscillazioni di questi mesi.

Quale relazione unisce il gas alla luce?



Semplice. Oggi la maggior parte delle centrali elettriche sono moderne ed efficienti centrali a gas a ciclo combinato. Per produrre corrente si brucia soprattutto gas. Secondo i dati di Terna, in luglio la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 48% della produzione da fonti energetiche non rinnovabili e le centrali termoelettriche hanno prodotto 16 milioni di chilowattora.



Scintille di prezzo alla Borsa elettrica

A titolo di esempio, il rapporto fra gas ed elettricità si può leggere sui consumi di metano rilevati dalla borsa del gas.