Il metaverso amplia gli orizzonti dell’hôtellerie e piace al business

C’è chi ha già definito questa tendenza come “ospitalità ampliata” e sono diverse le catene alberghiere, a partire da quelle internazionali, che stanno dando vita alle prime sperimentazioni.

Di che cosa si tratta

Il metaverso apre al settore dell’accoglienza alberghiera scenari che, fino a qualche anno fa, parevano esclusivo oggetto di film di fantasia o addirittura di fantascienza. Invece, il futuro è presente e spinge agli estremi il trend dell’esperienza, oggi il vero “benefit” che un hotel vende al cliente.

«L’ingresso della realtà aumentata nel mondo dell’hôtellerie si sta facendo strada per step successivi – commenta Marco Stoppelli, partner di Società Rinascimento Valori, che fa advisory nel settore dell’accoglienza ed è fra i relatori di Itich, l’Italian Hospitality Investment Conference, uno dei due eventi di Teamwork che insieme all’Hospitality Day ha riunito a metà ottobre a Rimini tutti i principali player del settore . Al momento, l’orizzonte su cui si lavora è quello della espansione dei servizi, ad esempio quelli che puntano alla trasformazione delle strutture in grandi shop, in cui il cliente può acquistare ciò che vede e sperimenta nella struttura, comprese linee di prodotti customizzati e brandizzati, entrando in un negozio che non è fisico, ma virtuale. Fra qualche mese, sarà possibile per il cliente entrare nella hall di un albergo, percorrerne i corridoi e le stanze, sperimentare l’ambiente e percepire le sensazioni, financo sedersi sul letto e verificare la comodità di un materasso. Tutto attraverso una realtà parallela, che serve a provare in anticipo l’esperienza e a scegliere con consapevolezza il proprio soggiorno».

L’opportunità di entrare in un universo parallelo popolato da Nft – che digitalizza le esperienze e le immerge in una struttura spazio-temporale identica a quella fisica, composta da lunghezza, larghezza, profondità e tempo, moltiplica l’offerta per una clientela sempre più vasta, che si amplia andando ad arricchirsi di nuovi target, oggi irraggiungibili per questioni di ubicazione, ma anche di capacità di spesa. Il business che si apre è importante.

Le prime avanguardie

Non a caso, c’è chi si sta preparando. In pole position, la catena citizenM ha annunciato in primavera di aver acquisito un sito Land nel mondo virtuale The Sandbox per costruire il proprio hotel. Così altri brand, come NH Hotel Group, stanno lavorando per lanciare nuove esperienze immersive a portata di visori e smart glasses.