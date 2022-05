Il metaverso entra in azienda ridefinendo tutti aspetti del business

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per le aziende oggi è meglio iniziare a sperimentare il metaverso, a essere presente in questa nuova realtà che fa da ponte tra il mondo fisico e quello digitale, in questo nuova “internet of ownership” che ha “il potenziale enorme di trasformare le esperienze”.



Una trasformazione che sarà resa possibile dalla convergenza di tecnologie come la realtà estesa, la blockchain, i digital twin, l'edge computing.

Loading...

Si tratta di mettersi in gioco e di provare a concretizzare un nuovo internet dei luoghi, perché le aziende che ci puntano potranno avere risultati decisamente migliori, «fino a sei volte tanto». Così la stessa Accenture ha scelto il metaverso per accogliere 150mila assunti in tutto il mondo nel loro prima giorno di lavoro.

È il metaverso il focus della nuova Technology Vision 2022 di Accenture: è un'esperienza in cui non si ammettono discontinuità, uno spettro di mondi, realtà e modelli di business potenziati digitalmente che sta ridefinendo il modo in cui il mondo funziona, opera e interagisce.

Una trasformazione che coinvolge tutti gli aspetti del business: dall'interazione con i clienti alla modalità di lavoro, dall'erogazione dei servizi alla produzione e alla distribuzione.