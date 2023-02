Il metodo Carli, coraggio e visione per l’Italia di domani

dei tassi deciso dalla Bce. Una lettura miope, come ha ben evidenziato Marco Fortis su queste pagine il 27 gennaio, che tiene conto soltanto del parametro del rapporto debito-Pil, ignorando tutto il resto: il recupero di credibilità e reputazione, il ricorso a nuovo deficit in misura di gran lunga inferiore a quello dei partner europei nel biennio della pandemia, un avanzo primario cumulato degli ultimi trent’anni che è il più alto al mondo e soprattutto la crescita. Per Carli un imperativo etico, insieme all’occupazione. Ripartire dai suoi insegnamenti, trent’anni dopo la sua morte, significa avere fiducia: nell’attuazione delle riforme per la crescita, appunto, ma anche nel merito, nell’Europa solidale e nella forza delle nostre ragioni, senza nasconderci le fragilità e i vizi, come quella che, citando Tommaso Campanella, Carli definì «l’antica predilezione per “le leggi tiranniche” che “sono molti lacciuoli che ad uno o a pochi sono utili”». Oggi come allora non è tempo di corporativismi. È tempo di visione, azione ed equità sociale: l’audacia di cambiare, di affrontare la transizione ecologica e digitale guardando solo all'interesse generale. Della comunità e delle nuove generazioni. Senza timore di fallire.

Proprio all’“Elogio dell’insuccesso” è dedicata la prima delle due lectiones magistrales con cui la Fondazione Guido Carli aprirà le celebrazioni per il trentennale, lunedì 6 marzo alle ore 17.30 nell’Aula Magna della Luiss: Claudia Parzani, la prima donna presidente di Borsa Italiana, ci aiuterà a sfatare lo stereotipo del successo, sollecitandoci a uscire dalla nostra comfort zone e a costruire leadership aperte, inclusive, giuste, capaci anche di sbagliare e di guardare oltre il mero raggiungimento del risultato. Perché innovazione fa rima con creatività e valorizzazione della diversità. Seguirà Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale, che ricorderà l’importanza di saper “Cantare fuori dal coro”. Un doppio invito al coraggio. Quello che serve per vedere ciò che agli altri è invisibile e cambiare il mondo in meglio: il “metodo Carli”.