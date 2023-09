Il #MeToo colpisce il CBOE di Chicago: il ceo Tilly è costretto alle dimissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cboe Global Markets, la Borsa delle Opzioni con sede a Chicago, ha dichiarato che il ceo Edward Tilly si è dimesso a seguito di un’indagine che ha stabilito che l’amministratore delegato non ha rivelato rapporti personali con i colleghi. Le dimissioni pongono fine a un decennio durante il quale le azioni della società sono più che triplicate.

La borsa dei derivati ha dichiarato di aver nominato Fredric Tomczyk, attuale membro del consiglio di amministrazione di Cboe, come nuovo amministratore delegato, con effetto immediato.

“Il consiglio di amministrazione ha stabilito che il signor Tilly non ha rivelato rapporti personali con i colleghi, il che viola le politiche di Cboe ed è in netto contrasto con i valori dell’azienda”, ha affermato la società in una nota. All’apertura della Borsa di New York, le azioni Cboe sono aumentate del 2,6% a 155,60 dollari. L'azienda ha affermato che il suo consiglio di amministrazione e un consulente esterno indipendente hanno avviato l'indagine alla fine di agosto e che la condotta di Tilly non ha alcun impatto sulla strategia, sulla performance finanziaria o sulle operazioni di mercato della società.

Effetto #MeToo

Tilly è solo l’ultimo Ceo ad essere costretto a lasciare la società per relazioni segrete con i colleghi, riflettendo la richiesta di standard più elevati di comportamento personale all’interno del mondo aziendale dopo il movimento #MeToo. La settimana scorsa Bernard Looney della BP si è dimesso per la sua incapacità di essere completamente trasparente in un'indagine interna. L'amministratore delegato di McDonald's Steve Easterbrook è stato licenziato nel 2019 dopo che una relazione consensuale con un dipendente aveva violato la politica aziendale della catena di fast food.

Il nuovo ceo Tomczyk è stato presidente e amministratore delegato di TD Ameritrade per otto anni fino alla fine del 2016 e in precedenza è stato vicepresidente di TD Bank Financial Group. In precedenza, è stato presidente e amministratore delegato di London Life e London Insurance Group. È entrato nel consiglio di amministrazione di Cboe a metà del 2019. Il Cboe, precedentemente noto come Chicago Board Options Exchange, ha concluso diversi accordi negli ultimi anni: ha rafforzato la sua presenza all’estero, espandendosi in Europa, Asia e Nord America, con l’acquisizione di Aequitas Innovations, la società madre di NEO Exchange con sede a Toronto, nel 2021. Ha inoltre aggiunto nuove classi di asset con l’aggiunta della società di criptovaluta Eris.