«Il Mezzogiorno diventi la piattaforma logistica del Mediterraneo» L'amministratore unico di Ram: piani integrati per sviluppare funzioni manifatturiere nei porti di Vera Viola

Il Sud potrebbe diventare una piattaforma logistica del Mediterraneo, attivando piani integrati per sviluppare funzioni logistiche e manifatturiere nelle zone portuali, oltre a servire bene i traffici di import ed export del territorio. Non ha invece molto senso, per me, un ipotetico ruolo di molo del Mediterraneo, ossia scaricare al Sud le merci destinate in Europa e farle proseguire via terra».

Ne è convinto Ennio Cascetta, amministratore unico di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa e professore ordinario di pianificazione dei Sistemi di Trasporto della Federico II di Napoli . Per Cascetta la piattaforma logistica potrebbe trovare attuazione attraverso le Zes (Zone economiche speciali). «Le Zes - afferma – seppur ancora sulla carta, dovrebbero facilitare questo processo ma servono anche connessioni terrestri, sicurezza e manodopera qualificata».

Lei è uno degli autori del Piano Porti varato dall’ex ministro Delrio. Ha dato gli effetti previsti?

l piano dei porti è stato l'inizio del rilancio di un settore strategico per il Paese. Una riforma migliorabile ma che ha definito la necessità di un coordinamento nazionale della governance dei singoli sistemi portuali e un quadro di opere necessarie declinate in “Connettere l'Italia” e in “#Italiaveloce”.

Si parla di nuovi progetti da far confluire nel Recovery plan.

Le risorse ci sono e il Recovery plan è un’opportunità. Piuttosto occorre riflettere sul perché il “tiraggio di spesa” delle autorità di sistema portuale italiane non riesca a superare il mezzo miliardo di euro all'anno.

Su quali nuove opere puntare?

I collegamenti ferroviari dei porti del Sud sono inadeguati e il piano di adeguamento della rete di RFI al “treno merci europeo” (TME) procede molto più speditamente delle connessioni di ultimo miglio nei porti. Una riflessione doverosa: appiattirsi per molti anni sui terminal container, ha fatto perdere di vista settori più importanti, come innovazione, nuovi carburanti, RO-RO, ecc. In questo caso, sono spesso i progetti a mancare, non le risorse. In termini di sviluppo dei traffici, poi, sono due le direttrici fondamentali per le Autostrade del Mare: una tra l’area dei Balcani occidentali e i porti pugliesi; l'altra dal Nord Africa verso i mercati europei, attraverso i porti del Sud. Il Mezzogiorno potrebbe giocare un ruolo come deposito bunkeraggio per carburanti alternativi nel settore marittimo.