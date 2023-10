Il Microcosmo Enea e Fos entra in classe: come coltivare piante senza pesticidi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Microcosmo dell'Enea e Fos, dove si possono coltivare piante senza pesticidi dalle gallerie dei centri commerciali alle navicelle spaziali, entra nelle scuole. Per gli studenti di otto istituti superiori di Sicilia, Puglia, Campania, Lombardia e Veneto, infatti, ci sarà la possibilità di conoscere e sperimentare questo sistema «che permette di coltivare piante erbacee come patata, pomodoro, lattuga e basilico anche in ambienti estremi e non convenzionali: dai corridoi della metropolitana, alle gallerie di un centro commerciale, fino alle navicelle spaziali».

Gli studenti avranno quindi la possibilità di seguire tutte le fasi della coltivazione in diverse condizioni ambientali, individuare e ottimizzare i parametri di crescita, effettuare analisi del suolo e dell'acqua e monitorare costantemente le colture ed eseguire estrazioni di pigmenti per valutazioni qualitative e quantitative.

«Il Microcosmo è un vero e proprio simulatore di campo hi-tech brevettato a livello internazionale in grado di riprodurre in laboratorio le condizioni di crescita naturali delle piante - dice Luigi d'Aquino, ricercatore del laboratorio dell'Enea di Bioprodotti e bioprocessi e inventore dell'intero sistema-. È uno strumento nato per la ricerca avanzata in agricoltura, ecologia e agroecologia, ma sin dalla realizzazione dei primi prototipi è parso chiaro che questa attrezzatura innovativa potesse avere applicazioni anche nella didattica, nelle università e nelle scuole superiori, come dimostra l'interesse da parte di molti istituti».

Arricchire l’offerta didattica

Un'idea nata con l'intento, come sottolinea Salvador Tufano, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale “Enrico Medi” di San Giorgio a Cremano (Napoli), che ha acquistato il prototipo per il laboratorio di Biotecnologie ambientali e sanitarie, di arricchire l'offerta didattica e «stimolare una riflessione negli studenti su come il settore agricolo possa continuare a soddisfare i bisogni delle generazioni future, con l'ausilio delle nuove tecnologie digitali (intelligenza artificiale e sensoristica) senza compromettere le risorse del pianeta e favorire lo sviluppo delle tematiche riguardanti la transizione energetica».

