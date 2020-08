Il miele multiuso per viso e corpo Una formula idratante ed emolliente utile in vacanza, perché aiuta ad alleviare la pelle inaridita dal sole ed esalta l'abbronzatura di Annalisa Betti

Cos'è. Una formula molto idratante ed emolliente molto utile in vacanza, perché aiuta ad alleviare subito la pelle inaridita dal sole e regala un bell'effetto glossy che esalta l'abbronzatura. La texture e il profumo ricordano il miele, per un momento di dolcezza multisensoriale.



Un momento che offre lo spunto per una riflessione e una presa di coscienza: è importante prendersi cura non soltanto di noi stessi, ma anche e soprattutto dell'ambiente. Un messaggio a cui tiene, da sempre, LifeGate, che in particolare con il progetto Bee My Future tutela le api in contesti urbani attraverso l'allevamento biologico, affidato a reti di esperti apicoltori hobbisti con esperienza decennale e una profonda conoscenza del mondo degli insetti.

Probabilmente non si parla ancora a sufficienza del fenomeno mondiale che sta avendo luogo negli ultimi anni, ovvero lo spostamento delle api dalle campagne verso le città: sono coinvolti i tetti dell'Operà di Parigi, dell'hotel Waldorf-Astoria di New York e la Tate Modern di Londra.Bee my Future è l'esempio italiano di questo movimento di apicultura urbana e Milano, trovandosi nella Pianura Padana, diventa la città ideale per accogliere le api in cerca di un luogo sicuro. Se le api si estinguessero, ci sarebbe un collasso della vegetazione e, di conseguenza, della vita sul nostro pianeta.

Con l'uscita della nuova trend edition “Wanna bee my honey?” Cosnova Italia, e più precisamente Essence, adottando un alveare, ha dunque preso parte al progetto di LifeGate. Salvando le api salviamo più dell'80 per cento delle coltivazioni che si riproducono, grazie all'impollinazione e grazie a Bee my Future, Essence potrà garantire alle api del suo alveare un ambiente sano e sicuro. Quest'attività fa parte di un programma CSR più ampio che va nella direzione della clean & safe beauty per quanto riguarda i prodotti e che prevede una serie di progetti e iniziative a livello corporate e sociale.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

All Over Balm Wanna Bee my Honey? di Essence ha una formula vegana ricca di oli vegetali, burro di karité al 10% e vitamina E per un'azione profondamente nutriente su viso e corpo. Ha un delizioso profumo di miele (euro 3,59 per 25 g, nelle profumerie Douglas, da DM market, da OVS e su douglas.it).