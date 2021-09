Il miele delle periferie e la visione dei politici che guideranno le città

3' di lettura

L'altro giorno ero all'inaugurazione di Dap Art Park, De Missaglia Art Park un progetto di ‘ri-coltivazione spirituale' dell'area che un tempo si chiamava Missaglia Park, in via dei Missaglia 97 (per chi non fosse pratico di Milano, l'estremo lembo di periferia, a pochi passi dalla linea che separa ciò che è città da ciò che non lo è più).

Il luogo che si stava riqualificando, un tempo, era stato un ‘business park', una sorta di sogno perduto anni 80 che assomigliava stagione dopo stagione sempre di più a un incubo ballardiano: uffici semivuoti, zero servizi, l'aria verdeggiante e inquietante di una ‘Gated community' senza alcuna comunità da escludere e difendere dalle grinfie del mondo esterno. Fuori, la franca difficoltà senza fronzoli di Gratosoglio, quartiere popolare che un tempo si sarebbe definito ‘alveare' (oggi invece il cosmo delle api assomiglia sempre di più a un ordine naturale cui guardare con ammirazione, anche se la società delle api non ha molto da insegnare in quanto a spirito di uguaglianza, mentre è invidiabile in termini di collaborazione senza limiti estesa a regola universale).

Oggi questo ‘quartiere degli affari' è stato riconvertito a ‘Parco delle arti' grazie a un accordo estensivo tra il comune, il quinto municipio diverse associazioni e sopratutto Unipol, proprietaria del lotto, gigante assicurativo italiano a forte matrice sociale, qui rappresentato da Massimiliano Morrone, amministratore delegato del ramo immobilitare, e da Ebi Maria Grassi, che da tempo si spende per valorizzare il patrimonio di Unipol in modo stratificato e culturale, stringendo alleanze con protagonisti del design (come Interni, in questo caso) o scuole (come l'accademia di Brera).

Le parole di Morrone non sono state le tipiche formulazioni retoriche un po' annoiate di chi è costretto a gestire un patrimonio e fa come può. Ha parlato di ‘impegno per le periferie' e ‘luoghi da trattare mettendoci l'anima e dando loro una nuova anima'.

Sono idee forse semplici, ma a ben pensarci rivoluzionarie se fossero applicate in modo radicale dalle prossime amministrazioni delle maggiori città italiane (Roma, Milano, Torino, Bologna), tutte più o meno alle prese con centri ricchissimi e ultra-raccontati, fotografati e ‘posizionati', e periferie o ‘zone diverse-dal-centro' magari non traumatiche o pericolose (ma a volte si) però comunque invariabilmente messe ai margini dei flussi di informazioni, di capitali, di persone. Ciò che è mancato alle periferie italiane è uno psicanalista visionario, capace di tirar fuori simboli, strutture antiche e potenti, immagini e storie nascoste e latenti, figure universali da scambiare felicemente sui tavoli da gioco della comunicazione reciproca: se non hai anime antiche e vere, cioè sempre nuove e vivissime, fai fatica ad esistere.

A Torino un ideologo del fare città come Luca Ballarini ha dedicato da anni la propria energia progettuale a innervare di iniziative e specchi a profondità variabile le zone urbane lontane dal centro.

A Roma un intero quartiere periferico è diventato museo diffuso della Street art grazie a curatori come Stefano Antonelli e Gianluca Marziani e attivisti a tutto campo come Andrea Catizone Folena.

A MIlano da anni si compie il piccolo grande miracolo di SUPER, il festival delle periferie diretto da Federica Verona.