Il miglior comprensorio

Sulla destinazione da mettere in cima alla lista delle preferenze, gli sciatori sembrano non aver dubbi e confermano la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta sul gradino più alto del podio. Il motivo? Gli oltre 150 chilometri di piste e i 60 impianti di risalita che collegano la Val di Sole e la Val Rendena e la possibilità di solcare i pendii di località prestigiose come Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Al secondo posto, a parimerito, si piazzano il comprensorio italo-svizzero di Cervinia-Valtournenche-Zermatt e quello di Livigno. Per uno sciatore su dieci, invece, il suo paradiso della discesa è nella Vialattea, il comprensorio che collega sei località sciistiche del Piemonte (Salice d'Ulzio, Sansicario, Pragelato, Cesana, Sestriere, Claviere) con la località francese di Montgenèvre

