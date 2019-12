Il miglior regalo di Natale che Johnson potesse desiderare

La scelta era infatti non solo tra due partiti per un Governo di cinque anni ma tra due visioni di lungo termine per il Paese, dentro o fuori dalla Ue, più legato ai vicini di casa europei o con lo sguardo rivolto oltre l’oceano agli Stati Uniti.



Il voto rinforza il programma dei Tory

Se il suo trionfo sarà confermato, Johnson potrà procedere con il suo programma di Governo che prevede un giro di vite sull’immigrazione, maggiori controlli alle frontiere e tagli alle tasse sul reddito. Londra dovrà anche negoziare l’accordo bilaterale con la Ue entro la fine del 2020, dato che il premier ha escluso di prolungare il periodo di transizione.



Se le trattative non andranno a buon fine, la Gran Bretagna potrebbe uscire dalla Ue senza un accordo il 31 dicembre 2020 – il “no deal” tanto temuto dalle imprese e dai mercati potrebbe diventare realtà.



Il destino di Corbyn dipende invece dall’entità della sconfitta. Se il Labour, come indica l’exit poll, andrà sotto i 200 seggi il leader molto probabilmente darà le dimissioni.



I risultati ufficiali verranno resi noti via via nel corso della notte. Secondo tradizione due cittadine del Nord, Sunderland e Newcastle, fanno a gara per essere la prima circoscrizione ad annunciare l’esito del voto. Sono entrambe solide roccaforti laburiste, quindi se dovessero cadere in mano Tory sarebbe un pessimo segnale per Jeremy Corbyn.