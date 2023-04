Il miglioramento del bilancio energetico si riflette positivamente sulla bilancia dei pagamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Bilancia dei Pagamenti è il documento contabile in cui vengono registrate tutte le transazioni economiche che la nostra economia intrattiene con soggetti “non residenti” in Italia. Si articola in tre sezioni: il Conto Corrente, il Conto Capitale e il Conto Finanziario.

Le tre sezioni, secondo il Manuale di Bilancia dei Pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero – BPM6 – del Fondo Monetario Internazionale, sono legate tra loro dalla formula:

Conto Corrente + Conto Capitale – Conto Finanziario + Errori = 0

Nel Conto Corrente sono comprese tutte le transazioni tra residenti e non residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e secondari.

I redditi primari sono costituiti da “redditi da lavoro” (quando il datore di lavoro e il lavoratore risiedono in paesi differenti quindi, ad esempio, il pagamento a un ingegnere italiano, sul suo conto corrente in Italia, della parcella per l'opera prestata in un cantiere in Africa o gli interessi percepiti, sempre da un italiano, per un investimento effettuato in Australia o i salari percepiti in Italia dalle COLF non residenti), da “redditi da capitale” (ovvero dagli incassi e pagamenti derivanti dalla proprietà da parte di residenti di attività finanziarie estere – crediti - e, simmetricamente, derivanti dalla proprietà da parte di non residenti di attività finanziarie nazionali - debiti) – e da “altri redditi primari” (che comprendono le imposte sulla produzione e sulle importazioni, i sussidi alla produzione e i compensi derivanti dall'utilizzo di risorse naturali).