Il migliore vaccino contro il Covid si chiama equità

Il sistema sanitario del Ruanda segue un modello decentralizzato che enfatizza la prevenzione e la cura a livello delle comunità, garantendo equità e accesso alla sanità in tutto il territorio. Ciascun villaggio ha un team di operatori sanitari per le comunità in grado di comprendere i bisogni specifici dei loro distretti. Sin dallo scoppio della pandemia, i 60mila operatori sanitari per le comunità del Paese hanno fornito assistenza al Centro biomedico del Ruanda, ovvero l’istituto a capo della risposta sanitaria nazionale, istruendo i cittadini rispetto alle misure di prevenzione, individuando le popolazioni vulnerabili bisognose di sostegno, conducendo attività di tracciamento e continuando a seguire i pazienti dimessi in seguito a due test negativi.

Questo sistema decentralizzato, ma con un approccio integrato, ha aiutato il Ruanda a raggiungere il livello più elevato di fiducia nel sistema pubblico rispetto a qualsiasi altro sistema sanitario a livello mondiale. Quasi tutti i ruandesi sono fiduciosi che i vaccini garantiti da Unicef e l’Organizzazione Mondiale per la Sanità siano sicuri ed efficaci. Di conseguenza, dal 2011 il Paese ha quasi eliminato il rischio di cancro al collo dell’utero tra le ruandesi in età compresa tra i 12 e i 23 anni somministrando il vaccino HPV a bambine e ragazze.

In parallelo, alcuni Paesi occidentali hanno faticato a fare in modo che i loro cittadini seguissero le linee guida sanitarie pubbliche basilari, come indossare la mascherina in pubblico, a causa di una diffusa mancanza di fiducia nelle istituzioni e nelle competenze.

Se la pandemia di Covid-19 ha dimostrato qualcosa, è che la fiducia nel sistema pubblico è un aspetto determinante della salute pubblica. Un Paese può avere le tecnologie mediche più avanzate a livello mondiale, ma se i suoi cittadini non hanno fiducia nel loro governo o negli istituti sanitari pubblici, il valore di questi beni è sprecato. Mentre il cambiamento climatico e le interferenze da parte dell’uomo continuano a degradare i sistemi naturali, il rischio di un’altra malattia zoonotica non farà altro che aumentare negli anni e decenni a venire. È pertanto essenziale imparare dagli errori e dai successi del Covid-19 per prepararsi al meglio per il futuro in termini di prevenzione e trattamenti necessari.

In Ruanda, abbiamo messo in pratica le lezioni apprese dalle epidemie di Ebola nel 2014 e nel 2018 nei Paesi confinanti, e le azioni volte a prevenire la diffusione della malattia nel nostro Paese, per gestire la risposta al Covid-19. Pertanto, c’è stata una forte spinta nel formare gli operatori sanitari per le comunità e nell’istruire l’opinione pubblica sulle norme basilari sanitarie e igieniche. Ma dato che ciascuna epidemia è diversa, questo è un processo sempre in corso.