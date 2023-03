Il Milan è tornato, l’Inter in crisi d’identità ma lassù c’è solo il Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meno male che c’è qualche colpo di coda. Che c’è ancora qualche sorpresa. Come l’Inter che cade (1-0) di nuovo a Bologna. Come il Milan che si mangia (2-0) un’Atalanta quasi irriconoscibile agganciando i cugini al secondo posto. Meno male: altrimenti sai che noia. Altrimenti con il Napoli che impallina qualsiasi avversario (2-0 contro l’Empoli, ottava vittoria consecutiva), dovremmo tutti dedicarci a qualche altra attività più eccitante. Magari al golf, agli scacchi, perfino a Burraco, ormai molto più emozionante del nostro campionato largamente dominato dagli uomini di Spalletti.

Lassù il Napoli detta legge

Ormai così bravi che anche in Europa dettano legge come fossero da anni i padroni delle coppe. Così bravi che, anche quando restano in dieci (espulsione di Mario Rui per fallo di reazione), non fanno un plissé dimenticando lo stress della Champions che, evidentemente, colpisce solo chi li insegue. Parliamo soprattutto dell’Inter che, per tenerci sulla corda, si caccia volentieri nei guai. O in qualche trappola. L’ultima è scattata questa domenica alle 12.30 sul campo del Bologna che ormai per l’Inter sta diventando fatale come una volta lo era quello di Verona per il Milan. L’anno scorso, complice una papera del portiere Radu, gli uomini di Inzaghi al Dall’Ara avevano lasciato lo scudetto ai rossoneri; questa volta invece, per un maldestro errore di D’Ambrosio ben sfruttato da Orsolini, permettono ai bolognesi di incasellare la quarta vittoria nelle ultime cinque partite.

Uno splendido Bologna

Splendido il Bologna, certo; bravo Thiago Motta, sempre più quotato al borsino degli allenatori; bravissimo Orsolini al settimo sigillo stagionale, ma l’Inter? Cosa fa l’Inter? Non per infierire, ma il suo è un vizio assurdo. Dopo ogni buon risultato, come quello con il Porto, inesorabile come un avviso dell’Agenzia delle Entrate arriva la caduta fragorosa. Che le fa ancora più male perché abbassa l’autostima e innesca tutto quel brodo primordiale di mugugni interisti, a partire dalle vere e presunte colpe di Inzaghi, che sembrano fatte apposta per rimettere tutto in discussione. Lo stesso Inzaghi con le sue auto crocefissioni («dobbiamo fare meglio, io per primo») sembra uno di quegli eretici del Seicento che non potendone più, confessava qualsiasi cosa all’inquisizione. C’è un compiacimento nell’Inter ad autoflagellarsi che fa concorrenza perfino al Pd, questa domenica preso dalla sfida delle primarie. La differenza con il Pd è che nell’Inter le primarie sono ogni settimana, con qualche turno infrasettimanale quando c’è la Champions.

Inter in crisi d’identità

Ogni partita è decisiva, ogni sfida è all’ultima spiaggia, ogni prova è quella del nove. Un calvario, insomma. Vero che questa con il Bologna è la settima sconfitta stagionale (dopo le varie sbandate con Monza, Empoli e Sampdoria), vero che i cambi del tecnico sono stati prematuri, vero che i gol subiti in trasferta (22) sono un bel fardello, però scatenare un nuovo processo contro Inzaghi, non avendo una Elly Schlein da tirar fuori dal cilindro, è davvero da masochisti conclamati. In fondo, e qui sembra ancora di parlare del Pd, l’Inter (con il Milan) è la seconda forza del campionato. Un campionato guidato da un Napoli mai così inarrestabile come quest’anno. Dove ormai sono tutti venerabili maestri: dal presidente De Laurentiis fino all’ultimo magazziniere. Spalletti, sbeffeggiato fino all’anno scorso per le sue metafore ardite, ora è un emerito professore di comunicazione che se dice «meglio l’uovo oggi della gallina domani», nel senso che è meglio godersi il presente, tutti lo incensano come se fosse un collega di Kierkegaard.

Omaggiare chi vince è normale, meno normale è che nell’Inter ci sia questa tendenza all’autodistruzione in nome di un glorioso passato che non sempre è stato così splendido. Va bene darsi degli obiettivi vincenti, ma bisogna godersi anche i risultati ottenuti. Come essere ancora in corsa negli ottavi di champions e nelle semifinali di Coppa Italia. Il ritardo dal Napoli (-18) è troppo pesante? Certo che è pesante, ma le altre squadre dove sono? Più che un nuovo allenatore, che costerebbe un occhio della testa, all’Inter ci vorrebbe un collega di Freud, uno psicologo bravo, ma non tropo esoso, che scacci via tutti i fantasmi del passato a partire dall’ingombrante ricordo di Mourinho e del Triplete.