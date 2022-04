Il Milan in extremis batte la Lazio. E il Napoli ribaltato dall’Empoli va in ritiro per punizione

Quanto al Napoli, è arduo fare una valutazione tecnica. Qui andiamo nel teatro dell'assurdo, più Jonesco che Eduardo. Come è possibile che una squadra ancora in corsa per lo scudetto con due gol di vantaggio (Mertens e Insigne), si faccia ribaltare dall'Empoli negli ultimi dieci minuti? L’Empoli non vinceva da dicembre. E l’ultima volta, ironia della sorte, era stato proprio col Napoli.

Una disfatta surreale propiziata da grossolani errori difensivi che meriterebbero un consulto con un dottore bravo. «Colpa mia se non reagiamo» si autoaccusa Spalletti dopo le punte di spillo con De Laurentiis. Sembra, il povero Spalletti, uno di quei padri mollaccioni che, davanti all'insegnante giustamente severo verso lo studente fannullone, prende comunque le difese del figlio.

Di chiunque sia la colpa, i partenopei hanno fatto un solo punto nelle ultime tre partite. Possibile che, nel momento decisivo, si spenga luce? Se questo avviene, il problema sta nel manico. In una società che, evidentemente, non riesce a reggere la tensione di una corsa al titolo. Ora, per tornare sulla terra, bisogna subito ripartire per non mettere a rischio anche la Champions. I distacchi dagli inseguitori sono ampi, però meglio non fidarsi.

Liegi-Bastone-Liegi

Le azzurre giù dal podio. Anche per il nostro ciclismo femminile non è sempre festa. Molto attese dopo gli ultimi exploit al Nord, le azzurre Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli questa volta, alla Doyenne, si sono dovute accontentare di un quinto e sesto posto, sempre onorevole, ma comunque, per come ci hanno abituato, solo un pregevole piazzamento. Il primo posto va invece ad Annemmiek Van Veutlen, la 39enne campionessa olandese che conquista per la seconda volta in carriera la Liegi Femminile.

Per la Liegi maschile, segnata anche dal ritiro campione del mondo Alaphilippe (finito contro un albero) il successo è andato a Remco Evenepoel, il golden boy belga che da tempo cercava una vittoria di prestigio per dare lustro al suo palmarès. Il 22enne belga, fuggito a 29 km dall'arrivo, è arrivato da solo. Nella volata per i piazzamenti Van Aert ha preceduto Martinez. Tre belgi sul podio. Tra i primi dieci nessun italiano. Va ricordato che il grande favorito, lo sloveno Tadej Pogacar, ha dato forfait in extremis per stare vicino alla fidanzata, in lutto per la morte della madre. Tanto di cappello, non era un gesto così scontato.