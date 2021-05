Il Milan manca il match point col Cagliari. Per la Champions si decide all'ultima

4' di lettura

E' qui la festa? No, non c'è nessuna festa. Anzi, c'è aria pesante. Quell'aria pesante di quando hai perso qualcosa che era a portata di mano. Il Milan lascia San Siro a testa bassa. Quasi incredulo di aver buttato via il match point che l'avrebbe portato in Champions con una settimana d'anticipo. Invece col Cagliari, ormai già ampiamente salvo, finisce zero a zero. Un pareggio senza lampi e che stride ancor di più con la dozzina di gol che i rossoneri avevano realizzato nelle ultime tre partite. Ora tutto si complica perchè il Milan dovrà giocarsela a Bergamo con l'Atalanta, già in Europa, ma poco propensa a fare qualsiasi sconto di fine stagione. Più che gli sconti, anzi, di solito preferisce far venire il mal di denti.

Stefano Pioli, il tecnico rossonero, per evitare di prendere già degli antidolorifici, parla di calo di tensione. E dice che ora il cerchio si chiuderà per forza con l'Atalanta. Sì, ma il Milan ha spento la luce. Il migliore dei rossoneri è stato il portiere Donnarumma che ha sventato due palle gol dei sardi. Il Cagliari, già sicuro di non retrocedere grazie al pareggio del Crotone a Benevento, ha invece giocato con la leggerezza dei giusti neutralizzando l'inconcludente pressione dei rossoneri. Ci voleva Ibrahimovic, dirà qualcuno. Però, con la Juventus e il Torino, nessuno ne aveva sentito la mancanza. Quello che è invece mancato è stata la rabbia, la cattiveria, la voglio di saltare l'ultimo ostacolo.

Uno strano suicidio, quello del Milan, difficile da spiegare quando si ha la possibilità di tornare in Champions dopo otto anni di assenza. A parte il danno economico, mancare l'obiettivo sul filo del traguardo rischia di complicare ogni progetto di consolidamento di una squadra rimasta in testa per metà campionato. Rimediare non sarà facile. Il Napoli, a pari punti con il Milan (76) riceve in casa il Verona, squadra ormai in disimpegno. Quanto alla Juventus, ringalluzzita dal successo sull'Inter e dall'inaspettata frenata del Milan, ora moltiplicherà le energie. Ha un punto in meno (75) ma l’impegno col Bologna non è proibitivo.

Due posti per tre, venghino signori, venghino. Con lo scudetto già da tempo assegnato, il finale col brivido aggiunge pepe a un campionato comunque ricco di sorprese.

Una di queste è stata l'Atalanta. Superato il Genoa, ha già centrato la Champions per la terza volta di fila. Che dire? Bene, brava, tris, cara Dea: riesci sempre a stupire. Hai tutto: un ottimo tecnico, un‘equilibrata gestione economica, tanti giocatori che si divertono e fanno divertire. Forse a questo punto, dovresti provare a vincerlo, questo benedetto scudetto. Almeno provarci, cosa che anche quest'anno non hai fatto cullandoti un po' troppo in una spensierata dimensione di provinciale castigamatti.