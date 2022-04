Il Milan non sa più segnare: anche il Torino lo blocca. Il Napoli cade e l’Inter torna a correre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha un nome strano. Vagamente inquietante. Si chiama “pareggite”. È la variante di uno strano virus del calcio che ha colpito il Milan, squadra ancora capolista ma incapace di far gol agli avversari. L'attacco dei rossoneri si è inceppato. Una maledizione. Anche contro il Torino, come già la settimana scorsa contro il Bologna, è finita zero a zero. Partita intensa ma con poche conclusioni e pochissime occasioni da gol. Risultato: l'Inter, dopo la vittoria in scioltezza sul Verona (2-0), si trova ora a meno due punti dai rossoneri ma con l'ormai famosa partita con il Bologna ancora da recuperare.

A sei giornate dalla fine, il Milan si ritrova quindi non più padrone del proprio destino e con una incapacità manifesta a far breccia nelle difese altrui. Un'avarizia realizzatrice che ha permesso all'Inter, negli ultimi due turni, di rosicchiargli 4 punti.

La fortuna del Milan, se tale si può chiamare, è che al Napoli, terza forza nella corsa al titolo, è andata ancora peggio. Sconfitto al Maradona dalla Fiorentina (2-3), rimane in scia ma staccato di due punti. Certo in questo strano testa a testa, dove va avanti chi fa meno peggio, ora la più solida appare l'Inter, tornata a correre per uno scudetto che tra febbraio e marzo sembrava aver buttato via. La sosta per la nazionale, e la discussa vittoria sulla Juventus, l'ha rimessa in corsa. Soprattutto ha ritrovato giocatori come Peresic e Brozovic, il primo decisivo nel fornire i due assist per i gol di Barella e Dzeko, il secondo per ridare compattezza e forza al centrocampo nerazzurro.

L'unico dubbio di questo strano sprint è che sia un duello tra zoppi in un campionato sempre più mediocre. A parziale giustificazione del Milan, va ricordato che per problemi fisici vari si è trovato con 7 uomini in meno (tra i quali Bennacer, Rebic e Ibra) prima della partita con il Torino. In altri casi analoghi, i rossoneri avevano saputo reagire, questa volta invece hanno girato a vuoto. Qualcuno dirà che tocca sempre al Milan giocare nel posticipo, patendo quindi una maggior “pressione” psicologica. Diciamo che sono chiacchiere da bar. Una capolista deve vincere a prescindere dal risultato altrui. Ma in questo corsa tra claudicanti, anche una piuma alla fine può avere il suo peso.

Chi ne esce peggio, in questo week end, è però il Napoli. Con la Fiorentina incassa infatti la quinta sconfitta interna. Sconfitta che non solo ne conferma la fragilità casalinga, ma che potrebbe suonare anche «come una sentenza» sui sogni tricolori del Napoli. Le parole sono di Spalletti. In effetti nella sua squadra c'è una strana incapacità - e qui chiediamo lumi al dottor Freud - a superare gli snodi decisivi. Come uno studente preparato che fa scena muta all'esame di maturità, il Napoli non riesce a cogliere il famoso attimo che ogni grande squadra deve avere nel dna. Con la Fiorentina, dopo il pareggio di Martens (entrato nella ripresa insieme a Lozano), c'era tutto il tempo per rimettere in asse la partita. Invece i partenopei si sono incartati permettendo a Ikonè e Cabral di colpirli altre due volte. Inutile poi il contentino di Osimhen per rendere il rospo meno amaro. Viene da chiedersi: ma Spalletti non sbaglia a caricare così tanto le partite? Una volta tira in ballo la memoria di San Diego Maradona, un'altra dice che grazie al pubblico i suoi giocatori diventano super eroi… Altro che ultra poteri! Questi ragazzi, troppo infiammati, vanno piuttosto in corto circuito. Fare i tromboni è rischioso e non attira le simpatie degli astri del calcio… «Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male» avrebbe detto il grande Eduardo, uno che i napoletani li conosceva molto meglio di Spalletti.