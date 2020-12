Il Milan si salva al 91’. Ha abbastanza «Fattore C» per vincere lo scudetto? Theo Hernandez evita la sconfitta nel giorno in cui vincono tutte le rivali dirette. L’Italia ritrova sé stessa ricordando Paolo Rossi. Ed esce per strada di Dario Ceccarelli

Theo Hernandez evita la sconfitta nel giorno in cui vincono tutte le rivali dirette. L'Italia ritrova sé stessa ricordando Paolo Rossi. Ed esce per strada

Anche per il Milan dei giovani non è sempre festa. Questa volta, col Parma, nel posticipo serale, se la vede brutta, ma brutta davvero. Sotto di due gol, dopo aver preso quattro pali e sprecato l’impossibile, riesce nella straordinaria impresa di pareggiare al 91, quando ormai la perfida macumba sembrava consumata. Ma il Diavolo, quest’anno, ha proprio qualche santo in Paradiso. E così Theo Hernandez, dopo l’ennesimo parapiglia in area emiliana, riesce a firmare 2-2. È il secondo gol del francese che, in versione Ibrahimovic, evita ai rossoneri la prima caduta in campionato proprio nel giorno in cui la concorrenza (Inter, Napoli, Juventus, Roma) si fa sempre più minacciosa

Il «Fattore C» sta col Diavolo?

Ora si apre il dibattito: questo passo falso del Milan è un vero allarme o è invece l’ennesima conferma che quest’anno tutto gira per il meglio? E che quel famoso « bus del cul » di cui parla sempre Arrigo Sacchi come elemento decisivo per gli scudetti, altrimenti detto «Fattore C», è decisamente propizio ai ragazzi del Milan? Difficile rispondere. Diciamo che, in attesa del ritorno del taumaturgico Ibra, questo sarà il tormentone della settimana. Chi vede il bicchiere mezzo pieno dice che rossoneri allungano la striscia positiva (23 partite) di imbattibilità in campionato. Chi vede il bicchiere mezzo vuoto, dice invece che per il Milan la festa è finita. E che ora, quando il gioco si fa duro, verranno fuori le super corazzate con panchina extralarge.

L’Inter con l’elmetto

Vediamole queste corazzate. L’Inter di Conte, ora a tre lunghezze dal Milan, dopo il solito primo tempo da brivido, ribalta il Cagliari (tre a uno) nel finale. La novità è che Conte passa al «piano B» e alla difesa a quattro quando le cose si mettono male. Nel primo tempo, incredibilmente, fa anche giocare Eriksen. Il tecnico nerazzurro, insomma, azzarda una specie di autocritica. «Voglio l’inter con l’elmetto», dice poi Conte con una delle sue solite metafore belliche. Voglio un bel gioco, invece, non lo dice mai.

Napoli salvato da Lozano e Petagna

Bene anche il Napoli, ora a quattro punti dai rossoneri. Anche i partenopei, sotto di un gol con la Sampdoria, ricorrono al famoso «piano B». Ormai è una moda. Gattuso, forse in ritardo, inserisce Lozano e Petagna e il Napoli s’illumina vincendo per 2-1. Meglio tardi che mai.

I soliti due rigori di Ronaldo

Domenica (quasi) tranquilla invece per la Juventus che rifila tre reti al Genoa restando agganciata al treno dello scudetto. In realtà, la Juve fa più fatica con i rossoblù che col Barcellona in Champions. Però poi, grazie ai soliti due rigori di Ronaldo, e alla prima rete di Dybala, i bianconeri dilagano senza problemi. Un’altra che dilaga, sui resti del Bologna, è la Roma di Fonseca. Una specie di crudele tiro al bersaglio (5-1), con la difesa emiliana nella parte del povero orso che viene sforacchiato al Luna Park. Per il Bologna un inquietante segnale di allarme. Per la Roma un avviso ai naviganti del campionato.