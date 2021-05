Il Milan travolge la Juve nello “spareggio” Champions. Bianconeri in caduta libera

4' di lettura

C'è un buffo maghetto in questo campionato: una specie di Harry Potter del calcio che si diverte a spezzare gli incantesimi. Il primo incantesimo, già sciolto, era quello sull'Inter che da 11 anni non riusciva a conquistare lo scudetto, sempre tenuto sotto chiave dalla Juventus. E qui ormai siamo posto, missione compiuta, dopo la “festa” (in tutti i sensi) che i nerazzurri hanno fatto sabato a San Siro alla Sampdoria (5-1).

Il secondo incantesimo, quasi una maledizione, era quello che dal 2011 impediva al Milan di battere la Juventus allo Stadium di Torino. In dieci anni sempre batoste. Un sortilegio che sembrava condizionare anche questo atteso “spareggio” di Champions tra Juve e Milan, due società appese al filo della qualificazione in Europa non solo per motivi di prestigio ma anche di volgare pecunia. Andare in Champions, oltre all'autostima, fa molto bene ai ricavi. Ricavi che in questo calcio dissestato sono benedetti.

Ed ecco la magia: il Milan non solo batte la Juventus a Torino, sfatando la maledizione dello Stadium, ma addirittura la surclassa con un roboante tre a zero (gol di Diaz, Rebic e Tomori) che lascia intontiti i bianconeri, mai in grado di opporsi alla feroce determinazione dei rossoneri, sempre col pallino in mano, sempre più reattivi sia in attacco che in copertura. Perfino quando Kessiè sbaglia un rigore (braccio largo di Chiellini che impatta sul pallone), il Milan è andato avanti come se nulla fosse nel suo lavoro di demolizione.

Curiosità: l'unico opaco è stato Ibrahimovic, poi uscito per un infortunio al ginocchio. Anche Ronaldo non è mai pervenuto. Tra i bianconeri, a dare qualche segno di vita è stato invece Dybala, inserito da Pirlo quando ormai i buoi erano però scappati. Scintillante invece nel Milan Brahim Diaz, folletto quasi imprendibile per la statica retroguardia bianconera.

Prova imbarazzante quella della squadra di Pirlo, troppo contratta e mai pericolosa. Una squadra allo sbando che adesso si trova al quinto posto in classifica, a un punto dal Napoli (70) e tre dal Milan (72) in seconda posizione con l'Atalanta. Ora chiaramente si fa tutto più difficile. Una eventuale esclusione dalla Champions, dopo il pasticcio della Superlega, metterebbe la Juve davanti a un crac economico di non facile soluzione che porterebbe probabilmente a una rifondazione di tutta società: a partire da Pirlo, non più in grado di gestire una squadra così in picchiata. Ma anche la dirigenza, da Paratici fino al presidente Agnelli, è quantomai in bilico. Ad aggravare la posizione di Andrea Agnelli, i probabili fulmini dell'Uefa che avrebbe già deciso di squalificare per le prossime due edizioni della Champions le tre ribelli (Real Madrid, Barcellona, Juventus) del “tentato golpe” della Superlega. Un'altra tempesta in arrivo, insomma. Che forse potrebbe però essere l'occasione per una vera rifondazione.