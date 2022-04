Il Milan per 1 miliardo: Investcorp tratta per acquistare il club. Jp Morgan finanzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan è pronto a passare di mano: dal fondo Elliott al gruppo finanziario del Bahrein Investcorp. Valutazione, secondo le indiscrezioni, circa un miliardo di euro. Con un vero blitz il gruppo finanziario, famoso in Italia per aver investito su Gucci e per ultimo in Dainese, sembra pronto a diventare il nuovo proprietario del club rossonero, Le trattative sono infatti in esclusiva e, se andranno in porto, già per la fine del campionato di Serie A il Milan potrebbe avere un nuovo azionista. Secondo...