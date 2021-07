Il miliardo è a un passo. Perché corre il mercato del crowdinvesting

5' di lettura

La finanza alternativa dell’equity e del lending crowdfunding (la ricerca di capitali o erogazioni di crediti tramite internet a privati e imprese) in Italia continua ad ingrossare le sue fila. Se nel 2016 autorizzati da Consob si censivano 19 portali di equity con una raccolta di 5,6 milioni e 4 per lending con una raccolta di 1,9 milioni erogati a imprese, a 5 anni di distanza i portali sono 79 e la cifra monster arrivata a privati e imprese (con capitali di rischio oppure con prestiti) ha raggiunto i 953,4 milioni (503,7 milioni solo nell’ultimo anno +172% a.p.) con il 76,3% delle campagne (588 campagne) che è andata a buon fine. Sono questi i dati più rilevanti del 6° Osservatorio sul Crowdfunding della School of Management del Polimi. Tra i prossimi appuntamenti ai quali l’industria non deve farsi trovare impreparata c’è l’entrata in vigore della Direttiva ECSP (EuropeanCrowdfunding Service Platform), nuovo regolamento europeo che aumenta la concorrenza tra i paesi e tra gli operatori.

Un mondo in evoluzione

«L'evoluzione non è solo quantitativa, ma anche qualitativa - sottolinea il professore Giancarlo Giudici a capo del team di ricerca: i modelli di business si fanno più complessi, le offerte si aprono a tipologie variegate di investitori, le campagne si articolano in modo differente e in aree imprenditoriali inedite». Tra gli elementi di novità del 2020 l’avvio del collocamento di minibond (per 22,3 milioni).Negli ultimi 12 mesi sono stati conclusi 34 collocamenti (di cui 28 finalizzati da Fundera, più altri 4 di CrowdFundMe e 2 di Opstart). Fra le operazioni in raccolta c’è il ‘social bond' emesso da Innovative-RFK SpA su Crowdfundme.it che prevede una cedola annuale del 4% e la destinazione del 2% dell'interesse per iniziative benefiche, scelte con la Fondazione Lions Club International. Per quanto riguarda le quote di OICR, si evidenzia l'operazione di Mamacrowd nel marzo 2021 con il collocamento del fondo lussemburghese AZ ELTIF ALICrowd, creato da Azimut Investments. Nel boom , il boom del segmento real state (ben 14 portali per un totale di 157,6 milioni tra equity e lending)

L’appeal fiscale

Tra gli elementi che hanno favorito lo sviluppo dell’crowdinvestin c’è senz’altro all’appeal fiscale. L'innalzamento al 50% delle aliquote per le detrazioni fiscali per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup e PMI innovative, con un massimale di 100.000 euro per le prime e 300.000 per le seconde e sotto la condizione di mantenimento dell'investimento per tre anni, introdotto dal Decreto ‘Rilancio' (D.L. 34/2020) in risposta alla crisi Covid-19. Il 15 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto attuativo del MISE, che subordina l'agevolazione alla presentazione di un'istanza sulla piattaforma informatica dedicata e alla capienza dell'impresa interessata rispetto al regime ‘de minimis' (Regolamento UE 1407/2013). Ciò vuol dire che qualora la startup o la PMI innovativa abbia già ottenuto aiuti o sovvenzioni in precedenza, potrebbe non riuscire a offrire la detrazione al 50%.

I portali che raccolgono di più

Mamacrowd è sempre in testa alla classifica con 51,33 milioni raccolti nelle sue campagne (17,39 milioni nell'ultimo anno) seguita da Crowdfundme ( 48,36 milioni di cui 19,57 milioni raccolti negli ultimi 12 mesi). Walliance, fortemente focalizzato nel real estate, rimane al terzo posto con 43,50 milioni. Se si considera solo l'ultimo anno, troviamo in testa Opstart (con 29,78 milioni) seguita da Walliance (21,78 milioni) e CrowdFundMe (19,57 milioni).

