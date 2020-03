Il mini-rally di fine marzo non salva Piazza Affari: peggior trimestre dal 1998

3' di lettura

Il mini rally degli ultimi 10 giorni non basta a Piazza Affari e alle Borse europee e mondiali, che archiviano un trimestre nero. Dopo la lunga fase di euforia che aveva portato a febbraio 2020 i mercati americani sui massimi storici e quelli europei su livelli record pluriennali, la doccia fredda dell'epidemia da coronavirus è arrivata alla fine di febbraio e ha azzerato la propensione al rischio provocando un'ondata di vendite. I timori sul crollo della domanda e sugli effetti a medio e lungo termine del lockdown hanno colpito l'azionario.

Per il Ftse Mib un calo del 28%, mai così male dal 1998

A Piazza Affari il primo trimestre del 2020 è il peggiore per il Ftse Mib dal 1998. L'azionario italiano veniva da un'annata record e a inizio febbraio viaggiava sui massimi dal 2018, la discesa è stato rapida e intensa: il 24 febbraio con l'ampliarsi della diffusione del coronavirus si sono azzerati anche i guadagni messi a segno da inizio anno. Nei primi tre mesi, la perdita per l'indice, nonostante il recupero dell'ultima settimana, è del 27,5%, per trovare un calo simile dobbiamo andare al terzo trimestre del 2011 quando la flessione fu del 26,5% e al terzo trimestre del 2002 (-24,3%).



In Europa un trimestre così non si vedeva dal 2002

Il bilancio trimestrale è pesante anche per l'Europa: lo Stoxx Europe 600 registra con il suo -23% la performance peggiore dal terzo trimestre del 2002 quando il calo era stato pari al 23,3% mentre per le Borse mondiali, considerando l'Msci World la flessione (-20,7%) è la peggiore dall'ultimo trimestre del 2008.

Il crollo della domanda pesa sul greggio: -60% in tre mesi

Il periodo gennaio-marzo 2020 resta negli annali anche per il pesante crollo del prezzo del petrolio, affossato dalle pressioni sulla domanda: nei primi tre mesi dell'anno il Brent ha perso più del 65%, il trimestre peggiore dal 1990, e cede il 54% in marzo, il mese peggiore di sempre. Non va meglio al Wti: i future calano del 67% nel primo trimestre, il peggiore dal 1983, e più del 55% in marzo, il mese peggiore di sempre.



Banche centrali e Governi intervengono, ma resta l'incertezza

La pandemia da coronavirus si è via via aggravata dalla fine di febbraio a oggi, nel giro di un mese tutto il mondo si è visto costretto ad adottare misure di contenimento, di isolamento sociale, di chiusura delle attività produttive con conseguenze per l'economia certamente pesanti e che si stanno ancora studiando. La reazioni dei governi e delle banche centrali di tutto il mondo hanno parzialmente frenato i cali, con enormi iniezioni di liquidità a sostegno delle economie e con i governi impegnati a fronteggiare la crisi. Nell'ultima settimana si è visto un ritorno di acquisti sul mercato, anche se gli analisti sottolineano il permanere degli elementi di incertezza.