Il minispread ha le ore contate? Ecco i tre scenari di Morgan Stanley

Spread a quota 164. Pochi forse si aspettavano qualche mese fa un differenziale tassi fra BTp e Bund sui livelli dell’aprile dello scorso anno, quando ancora la Bce doveva intraprendere la strada al rialzo che salvo colpi di scena seguirà anche giovedì 15 giugno. Non tutti gridano però alla sorpresa: Morgan Stanley non escludeva per esempio una sovraperformance dei nostri titoli di Stato nella prima parte del 2023 ed era arrivata a prevedere un restringimento dello scarto a 175 e possibilmente fino...