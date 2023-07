Il ministro Giorgetti incontra il "sistema lombardo"

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato a Palazzo Lombardia tutti i presidenti e i vertici delle associazioni di categoria e i rappresentanti delle imprese lombarde. Regista dell’operazione l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. Presente anche il presidente della Regione, Attilio Fontana. L’incontro conferma la centralità della Lombardia nello scacchiere politico-istituzionale nazionale: nel territorio sono presenti quasi un milione di imprese che contribuiscono a fare della Lombardia uno dei quattro motori d’Europa e la prima area economica del Paese. Le associazioni hanno risposto con “soddisfazione” alla proposta di incontro del ministro: è stato un momento di confronto in cui sono stati toccati tanti temi di primaria importanza affinché le imprese lombarde possano continuare a primeggiare in Europa.

Loading...

Tra gli argomenti trattati, l’urgenza di sostenere l’accesso al credito in un contesto caratterizzato da una politica rialzista della Banca centrale europea in materia di tassi di interesse; la politica monetaria e i crediti di imposta; la riforma fiscale che porti a un sistema semplificato e orientato alla crescita economica e alla stabilità sociale; le politiche di sviluppo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e della cooperazione che tengano conto delle specifiche caratteristiche del sistema imprenditoriale regionale e la valorizzazione degli ecosistemi/filiere; l’autonomia differenziata come opportunità di valorizzazione delle chances della Lombardia di competere meglio con gli altri “motori d’Europa” e il costante supporto a investimenti capillari nell’economia circolare.

Lombardia prima economia del paese e tra i motori d'Europa

L’incontro, per la Regione, è una nuova dimostrazione del fatto che il “sistema Lombardo” ormai da due anni viaggia compatto, “parla con voce univoca” e si presenta ai tavoli sovraregionali con più autorevolezza e l’incontro, nella strada tracciata dall’assessore Guidesi, che da subito ha impostato un metodo di lavoro caratterizzato sull’ascolto, sulla condivisione, sul coinvolgimento delle imprese nella strategia del Pirellone di supporto alle aziende. In questo quadro, la Lombardia è tornata a primeggiare in Europa, ad esempio analizzando la crescita 2019-2023 si osserva quanto la Lombardia abbia avuto l’aumento maggiore del Pil che con il +5% supera le concorrenti come Fiandre (unica a tenere il confronto con un +4%), Baviera, Catalogna, Renania. Anche sul fronte degli investimenti e dell’export la regione si conferma in prima linea con una crescita a doppia cifra rispettivamente del +25% e del +28%; stesso discorso vale per la crescita economica che nel 2022 ha visto un +3,9% rispetto a una media nazionale del 3,4%. Positivo anche l’indice della competitività regionale; dal 2019 al 2022 la Lombardia è stata l’unica regione a registrare un aumento.