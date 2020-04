Il ministro Spadafora allontana ripresa della Serie A: Juve e Lazio in rosso di Cheo Condina

La nuova frenata del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla ripresa del campionato di Serie A (dopo lo stop causa Coronavirus) manda in rosso il calcio quotato. A Piazza Affari, infatti, Lazio, Romae Juventus Fc viaggiano in calo. "La ripresa degli allenamenti non significa ripresa del campionato. Se non vogliamo avere incertezze basterà seguire la linea di Francia e Olanda che hanno fermato tutto: io sinceramente vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto, fossi nei presidenti penserei alla nuova stagione", ha dichiarato martedì 28 aprile Spadafora proprio mentre la Francia decretava ufficialmente la fine del campionato di Ligue 1 con l'assegnazione del titolo al Psg, che era in testa alla classifica al momento dell'interruzione. Peraltro è di ieri la notizia che Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è ancora positivo al Covid dopo il quarto tampone: una notizia che certamente non contribuisce a generare ottimismo.

Al di là del lato sportivo, peraltro, la partita più rilevante - in attesa dell'eventuale ripresa della Champions in estate - si gioca a livello economico, in particolare sui diritti tv, che rappresentano una fetta significativa dei ricavi dei club. E' evidente che la chiusura anticipata del campionato significherebbe, probabilmente, una decurtazione di una quota dei diritti televisivi anche se sul tema si è già aperto un confronto tra Lega Calcio da una parte e Sky e Dazn dell'altro. Sarebbe un danno economico per le società che verrebbe solo parzialmente compensato dal taglio degli stipendi dei calciatori. Ripartire col campionato significherebbe invece uscire dall'impasse ma le incertezze, dopo le parole di Spadafora di ieri, aumentano ancora. In ogni caso, come indicato dal ministro, una decisione definitiva dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

