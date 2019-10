«Il mio profilo migliore», Juliette Binoche alla scoperta di Facebook

Più riuscito è il nuovo lavoro di François Ozon, «Grazie a Dio», presentato in concorso all'ultimo Festival di Berlino, dove ha ottenuto il Gran Premio della Giuria.

Al centro c'è un fatto di cronaca di cui si è parlato a lungo: lo scandalo che ha coinvolto l'Arcivescovo di Lione Philippe Barbarin e la sua diocesi per non aver denunciato gli abusi sessuali compiuti su minori dal sacerdote Bernard Preynat, che hanno visto coinvolti decine di ragazzi. Il processo contro Barbarin, che era a conoscenza dei fatti ma non ha preso provvedimenti, è iniziato circa un mese fa e Ozon ha voluto raccontarne gli antefatti.

Un cast in piena forma (dove svetta Melvil Poupaud, che aveva già lavorato con Ozon nel notevole «Il tempo che resta» e ne «Il rifugio») dà risalto a una trama dove le vicende di tre protagonisti e di molti personaggi secondari si intersecano. I tre personaggi principali sono gli ex boy scout che per 25 anni hanno taciuto gli avvenimenti e che hanno poi deciso di raccontare tutto alle autorità, con il forte supporto dei familiari delle vittime.

Ozon dimostra ancora una volta la sua capacità di essere incisivo, anche grazie a quel tocco personale che regala ai suoi film una identità specifica. La tematica proposta, infatti, non è nuova (basti pensare ad esempio a «Il caso Spotlight»), ma «Grazie a Dio» si distingue per la sceneggiatura curata, i dialoghi efficaci e una messinscena solida, seppure senza particolari guizzi.