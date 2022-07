Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sole 24 Ore porta in edicola per un mese da sabato 16 luglio “Il mio quaderno dei compiti delle vacanze. Passatempi, letture, enigmistica per prendersi una pausa” che si inserisce nel fortunato filone dei libri-gioco per l'estate. Nuovi quiz, nuovi rebus, enigmistica, curiosità, riferimenti e aneddoti su musica, cinema, costume & società: un quaderno che raccoglie circa 100 giochi pensati per passare ore e ore di spensieratezza, allenando il cervello mentre ci si diverte. Come il precedente, si differenzia però dall'enigmistica più tradizionale grazie a un piglio umoristico e decisamente “pop”.

Quiz di attualità, rebus basati su film e serie TV, enigmistica sempre condita con ironia e umorismo ogni tipologia di lettore troverà il gioco più adatto. Un quaderno dalla grafica colorata, pensato per gli appassionati di enigmistica, ma anche per chiunque voglia prendersi una pausa dal cellulare o dalla televisione, rimettendo in moto il cervello in modo originale.Sfide da completare non necessariamente sotto l'ombrellone o in montagna, ma anche in giardino, al parco o comodamente sul divano, per ricordarsi che la vacanza è, prima di tutto, uno stato mentale.