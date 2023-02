«Il mio sogno si chiamava Harvard e i sogni non si negoziano»

Il proprietario dell’Europeo, il signor Alfonso, inonda noi – come tutti i clienti – di attenzioni. L’ironia per il mondo e l’energia per le cose rendono il suo volto una maschera. Prima di tutto ci fa portare un Greco di Tufo. Fuori fa freddo. Napoli è assolata. Ma, da giorni, è battuta da un vento che rende più trasparente la sua aria e più nitidi i suoi palazzi. «Napoli… è la più misteriosa città d’Europa, è la sola città del mondo antico che non sia perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è affondata nell’immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è mai stata sepolta. Non è una città: è un mondo», scrive Curzio Malaparte in La pelle.

Ogni città ha un destino che può riflettersi e condizionare la vita e il punto di vista di chi ci nasce e ci cresce. Giovanna Della Posta si sottrae all’immaginazione che perpetua il mito della città sempre diversa da tutte le altre, in ogni caso sopravvissuta e per definizione dolente.

Come antipasto arrivano fritture classiche della cucina napoletana. Quindi, della pizza. Poi, della mozzarella. E, alla fine, un piatto di friarielli. Mentre mangiamo entrambi di gusto, Giovanna riflette: «Non ho mai avuto in me la retorica del disagio e il vessillo del riscatto, perché la Napoli popolare è complicata, ma è spesso diversa dalla rappresentazione che se ne fa. I suoi paradossi vanno sempre interpretati. I miei genitori si erano impegnati molto per iscrivermi in un istituto privato retto dalle suore, che però in verità era frequentato anche dalle adolescenti delle famiglie di Camorra che senza problemi potevano pagare la retta. Quando chiesi e ottenni di passare alla scuola pubblica, i miei compagni diventarono i figli e le figlie della piccola borghesia di Napoli, decisamente più quieta. Mia madre, che aveva la quinta elementare, ha fatto lavori umili. Eravamo molto uniti. Mia nonna Tecla, che abitava a Forcella, aveva una buona pensione. Mia zia Nunzia, che era la mia madrina di battesimo, era infermiera. Mio padre si è deciso a chiudere “la fabbrica” quando ha perso, in un incidente di lavoro, l’occhio destro. Io ero al terzo anno di Commercio internazionale e mercati valutari dell’Istituto universitario navale, la seconda università di Napoli che si chiama oggi Parthenope». E, poi, aggiunge con una serenità generata da una assenza di melodramma che, ovunque in Italia, è una cosa rara: «Fino ad allora, l’accordo era stato che io, dopo avere lavorato in “fabbrica”, avrei potuto studiare dalle sei di sera in avanti. Ogni giorno macinavo libri fino alle due di notte. Per mantenermi, ho lavorato come stenodattilografa al Tribunale di Napoli: ho steso ordinanze di custodia cautelare per uomini politici accusati di corruzione e ho scritto verbali di autopsia di assassinati dalla Camorra».

Arrivano in tavola due abbondanti terrine di pasta: una di pasta alla genovese e una di pasta con provola e patate. Lei prende con un mestolo dalla prima. Io dalla seconda. Il percorso manageriale di Della Posta è segnato dalla sequenza Enel-Fastweb-Studio Ermolli-Sara Assicurazioni. Ricorda Della Posta: «Durante il primo governo Conte il Mef era guidato da Giovanni Tria. Per la posizione di capoazienda di Invimit, erano in lizza tre candidati, che però non soddisfacevano pienamente il ministro. Io ho sempre avuto il pallino dei bilanci. Arrivai al colloquio avendoli studiati a fondo e avendo letto bene le ultime relazioni della Corte dei Conti. Non conoscevo nessuno né nel governo né in Parlamento. Al colloquio lui, da professore universitario, fu colpito dalla mia conoscenza dei numeri. Tutti avevano uno sponsor. Io no. Lui mi avrebbe poi raccontato che, quando uscii dal suo ufficio, mise sul mio curriculum il suo cognome».

Invimit genera, a favore dello Stato, soldi buoni (gli incassi delle dismissioni, i rendimenti delle gestioni, gli affitti e i servizi) da soldi fermi (appunto, il real estate pubblico). A Roma ogni anfratto dell’economia pubblica produce incarichi e consulenze, consulenze e incarichi a banche d’affari, a società dai nomi altisonanti e a “specialisti” che sono usi agli equilibri politici tanto quanto alle tecniche di mercato. Invimit, invece, tende a svolgere ogni incombenza al suo interno: «Per il Fondo Dante, che ha raccolto da investitori privati 250 milioni di euro, abbiamo speso fra due diligence, business plan, studio legale e notai intorno a 800mila euro».

Non proprio una cifra con cui organizzare il tradizionale “sabba” da denaro pubblico.