Il miracolo dell’export cinese al microscopio

LA DIPENDENZA DELL'EXPORT TEDESCO DALLA DOMANDA DOMESTICA CINESE

La Figura 4 mette in relazione il ciclo di espansione del credito in Cina (in gergo tecnico il credit impulse, riportato con un lag di 6 mesi) connesso alla politica monetaria di Pechino con le variazioni a 12 mesi dell'indice dell'attività manifatturiera delle imprese tedesche. In altri termini, un aumento del credito ad imprese e consumatori in Cina tende a provocare, con un ritardo di circa 6 mesi, una variazione contestuale dell'attività delle imprese tedesche attraverso un aumento delle esportazioni verso la Cina. Se si considera che la relazione che lega questa due variabili è indiretta e diluita nel tempo, nell'ultimo decennio lo stimolo monetario all'economia cinese è stato spesso in forte correlazione con una crescita dell'attività industriale in Germania.

In questa prospettiva non bisogna essere troppo fiduciosi che il balzo sperimentato dalla produzione industriale tedesca (ed a traino, europea) negli ultimi mesi possa durare a lungo. L'espansione del credito in Cina ha già cominciato vistosamente a rallentare ed il ciclo potrebbe entrare in fase di contrazione a breve: ciò implicherebbe dei riflessi negativi significativi sulla manifattura tedesca nell'arco di 6-9 mesi.

Cina: il ritorno dei capitali verso l'economia reale

Soltanto 2 anni fa sembrava che la progressiva integrazione finanziaria della Cina e la perdita di competitività rispetto alle altre economie emergenti del continente asiatico stessero erodendo il suo primato nelle esportazioni.

Ciò si stava riflettendo in un riassorbimento tendenziale dello storico surplus delle partite correnti ed in un nuovo interesse delle corporations cinesi ad attrarre capitale estero tramite ricapitalizzazioni e nuove emissioni di titoli di debito. C'era già chi profetizzava una nuova economia globale in cui anche la Cina avrebbe avuto un deficit delle partite correnti, assumendo il ruolo di consumatore di ultima istanza ora svolto esclusivamente dagli USA.La crisi pandemica ha completamente stravolto il quadro e riproposto con decisione la posizione della Cina come “fabbrica del mondo” ed importatore di capitali.

Per capire cosa stia realmente succedendo è utile osservare la struttura della bilancia dei pagamenti (BdP) cinese, che registra la tipologia di transazioni sottostanti ai movimenti di capitali.Il primo fenomeno che balza agli occhi è la ripresa spettacolare dell'avanzo delle partite correnti negli ultimi trimestri, che fino a fine 2019 sembrava in declino strutturale. Oltre alla riduzione tendenziale dell'avanzo commerciale c'era un altro fattore all'opera: il crescente deflusso di capitali connesso con l'aumento del turismo internazionale dei cittadini cinesi (Figura 5, barre gialle), che aveva raggiunto ad inizio 2020 la ragguardevole dimensione del 3% del PIL, circa 500 miliardi di $ l'anno.