Il miracolo nasce durante le prove

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Spesso mi si chiede di fare un confronto tra i direttori d’orchestra di oggi e quelli storici, e la mia risposta è sempre la stessa: non è possibile. Non è possibile perché nel giro di un secolo il mondo musicale è cambiato radicalmente, per cui non tutte le mansioni del direttore rimangono quelle di prima.

Naturalmente, oggi come allora il direttore deve preparare l’orchestra tramite le prove e guidarla durante i concerti o le recite d’opera, ma tutto il resto è cambiato, soprattutto nel mondo della lirica. In Italia prima della Prima guerra mondiale il “maestro concertatore e direttore d’orchestra” era responsabile per tutti gli spettacoli lirici e la maggior parte dei concerti della stagione, che però era molto più breve delle stagioni odierne: alla Scala, ad esempio, si iniziava di solito tra metà e fine dicembre e si concludeva prima di Pasqua, mentre le stagioni attuali cominciano ufficialmente il 7 dicembre e continuano, eccettuate alcune settimane estive, fino a metà novembre dell’anno successivo.

Loading...

Ai primi del Novecento i direttori – che alla Scala durante quegli anni si chiamavano, in successione, Arturo Toscanini, Cleofonte Campanini, Leopoldo Mugnone e Tullio Serafin – dovevano scegliere i cantanti e prepararli nei vari ruoli (pur con l’aiuto di maestri sostituti), mettersi d’accordo con gli scenografi per quanto riguardava i fondali dipinti e gli altri aspetti scenici di ogni spettacolo, e sovrintendere alla regia, che allora si chiamava semplicemente “messa in scena” ed era molto più primitiva di una regia moderna: bastava che fosse bella secondo i gusti dell’epoca, che seguisse le istruzioni dei compositori e librettisti, che non distrasse dalla musica e che non bloccasse la linea visiva tra i cantanti e il maestro.

Oggi sono pochissimi i direttori che lavorano molto dettagliatamente con i cantanti sull’interpretazione dei ruoli, e sono forse ancora meno quelli che insistono ad avere voce in capitolo sul concetto teatrale complessivo: decidono tutto i registi, con risultati a volte affascinanti ma spesso fuorvianti e illogici. Tuttavia il direttore rimane il punto di riferimento per l’aspetto chiave – quello musicale – dello spettacolo: è la persona che dovrebbe conferire una visione unificatrice e coinvolgente a un’interpretazione musicale.

Il maestro americano James Levine soleva dire che il pubblico che vede il direttore come figura onnipotente si sbaglia due volte. Prima, crede che il direttore possa necessariamente controllare in ogni momento ciò che i suoi cantanti e orchestrali stanno facendo, e poi crede che ciò che sta uscendo dalle bocche e dagli strumenti dei suoi collaboratori necessariamente lo rendano felice. Perché l’ottanta per cento, o anche di più, del lavoro del direttore si svolge durante le prove; durante le recite d’opera o i concerti sinfonici sono possibili pochissimi aggiustamenti.