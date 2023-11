Il miracolo del Portogallo: Moody’s la riporta nelle serie «A» dei rating

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 7 aprile 2011 il Portogallo, nel bel mezzo della crisi europea degli spread, fu costretto a chiedere aiuto all’Unione europea e al Fondo monetario. Poco più di un decennio più tardi, il Portogallo viene portato dall’agenzia di rating Moody’s addirittura nel campo dei giudizi A. Venerdì notte, a mercati chiusi, è arrivata infatti una duplice promozione per Lisbona: il rating è salito in un solo colpo di due gradini, da «Baa2» (che era un gradino sopra il rating italiano) a “A3”. Cioè due voti sopra. È come passare, a scuola, dal 6 all’8 in un colpo solo.

Le ragioni di questa doppia promozione sono spiegate da Moody’s chiaramente nel comunicato: la decisione deriva dal sostegno dato alla sostenibilità del debito nel medio termine «da una serie di riforme economiche e fiscali, dalla riduzione dell’indebitamento del settore privato e dal continuo rafforzamento del sistema bancario». Le prospettive di medio termine del Portogallo - continua Moody’s - sono sostenute «da significativi investimenti pubblici e privati e dall’implementazione di ulteriori riforme strutturali, entrambi legati al Pnrr». Inoltre, per i prossimi anni, «Moody’s ritiene che l’impatto economico negativo derivante dall’invecchiamento della popolazione venga mitigato dall’immigrazione, da una maggiore partecipazione al mercato del lavoro e dalla crescita della produttività».