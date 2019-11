Il miraggio (e il paradosso) del pareggio di bilancio

Gli slittamenti del pareggio di bilancio

Un anno dopo, il 18 settembre 2015, il governo Renzi pone l'accento sull’«intensità della caduta del Pil registrata negli ultimi anni». Per questo si ricorre alla flessibilità europea, attraverso le clausole su riforme e spese di investimento, cui si aggiungono i costi dell'accoglienza dei migranti stimati nello 0,2% del Pil. Il pareggio di bilancio slitta al 2018. La terza Relazione al Parlamento del governo Renzi è del 27 settembre 2016. Si invocano le circostanze eccezionali per il protrarsi dell'emergenza migranti, cui si aggiungono le spese straordinarie da affrontare per il terremoto del 24 agosto 2016 in Italia centrale. La richiesta è di utilizzare «ulteriori margini di bilancio» fino a un massimo dello 0,4% del Pil. Il pareggio di bilancio slitta al 2019.

Le richieste di scostamento

Come sono stati utilizzati gli spazi di flessibilità (34 miliardi dal 2015 al 2019)? La “clausola per gli investimenti” per 3,2 miliardi fu accordata nonostante nel 2016 non si registrò l’«effetto incrementale» richiesto rispetto all’anno precedente. E si sorvolò anche sul finanziamento del bonus studenti iscritto alla voce “sicurezza” per 500 milioni. Per il resto i margini di flessibilità servirono a evitare l’aumento dell'Iva e a finanziare spesa corrente. Anche il successivo governo Gentiloni presentò peraltro analoga richiesta di scostamento (è il 23 settembre 2017). «Sebbene il differenziale di crescita dell’Italia rispetto alla media europea si stia restringendo, il ritmo di crescita è ancora al di sotto dei principali partner europei».

I margini di deficit vanno a disattivare parte delle clausole Iva «e per misure di sostegno degli investimenti pubblici e privati». Il pareggio di bilancio slitta al 2020. È la volta del governo Conte1 che il 27 settembre dello scorso anno chiede e ottiene dal Parlamento il via libera a un deficit del 2,4% nel 2019 (che poi verrà ridotto al 2% per evitare la procedura d'infrazione). Il pareggio di bilancio in termini strutturali «sarà raggiunto gradualmente negli anni a seguire».