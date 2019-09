Il miso gluten free e il kogj di riso

Rimanendo in ambito healhy, ma tornando ai fermentati, Dario Benossi, titolare della toscana Lolmaia, sviluppa un miso naturalmente gluten free partendo dal grano saraceno.

Il prodotto più interessante però è il kogj di riso, che, lasciato mantecare a 40°C qualche ora nel riso cotto in casa, lo trasforma in un dolce ricco di nutrienti benefici.