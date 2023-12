Il mistero delle Borse: salgono anche se calano le attese di tagli dei tassi Fed

Anche il mercato valutario ha reagito ai dati sul mercato del lavoro Usa: dato che si sono un po’ ridimensionate le attese di tagli dei tassi da parte della Fed, il dollaro si è rafforzato su tutte le valute (il cosiddetto dollar index che misura il biglietto verde contro le principali monete in serata saliva dello 0,21%) e anche sull’euro.

La reazione delle Borse

In questo contesto ci si sarebbe potuti aspettare un calo delle Borse, che sperano ardentemente che Fed e Bce taglino i tassi il più possibile l’anno prossimo. Invece quelli europei hanno chiuso briosi: Milano +0,94%, Francoforte +0,78% e Parigi +1,32%. L’indice Msci delle Borse globali ha chiuso la sesta seduta di fila in rialzo: sfilata di segni più che non si vedeva da 4 anni. Solo le Borse americane sono state più deboli durante il giorno, ma senza cadere. Perché?

I motivi possono essere vari. C’è chi dice che le Borse hanno slancio da giorni, e in questa fase è difficile farle inciampare. Anche perché i dati sul mercato del lavoro Usa, in fondo, confermano lo scenario di atterraggio morbido dell’economia: cosa che comunque piace ai mercati. C’è chi invece sostiene che i dati sul mercato del lavoro Usa, pur robusti, hanno una serie di elementi che li rendono particolari. Nota per esempio Daniel Vernazza, Chief International Economist di UniCredit Bank, che «buona parte di questo miglioramento è dovuto ai circa 30mila lavoratori interessati dagli scioperi di ottobre nel settore auto». Questo può avere distorto il numero di novembre.

Altri guardano all’indice di fiducia dei consumatori dell’università del Michigan, usciti ieri: l’indice è stato più forte delle attese (cosa che contrasta con la narrativa sul rallentamento dell’economia), ma le aspettative sull’inflazione sono calate. E anche questo potrebbe confermare lo scenario (che piace ai mercati) di atterraggio economico morbido con inflazione comunque in frenata. Sta di fatto che le Borse hanno proseguito il cammino verso l’alto.

