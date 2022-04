Il mistero dell’interruzione dei piani Gazprom in Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Germania non può fare a meno del gas russo, che vale il 55% del fabbisogno di gas del Paese, che fa girare l’economia, sostiene l’occupazione, alimenta i colossi dell’industria manifatturiera e le famiglie. Questa dipendenza sarà gradualmente ridotta fino a essere azzerata ma durerà, stando agli ultimi pronostici del ministro dell’Economia Robert Habeck, almeno fino alla fine del 2023, anzi no, fino a metà del 2024.

Per questo, il governo Scholz non ne vuole sapere di estendere le sanzioni a Gazprom e Gazprombank, temendo che la Germania ne sarebbe danneggiata più che la Russia. Il nervo a Berlino resta comunque scoperto sul gas russo. E così l’annuncio a sorpresa, venerdì pomeriggio, della ambigua “interruzione” da parte di Gazprom della partecipazione al 100% in Gazprom Germania e tutte le sue partecipate, ha fatto sobbalzare la cancelleria e la coalizione semaforo.

Si apre un altro fronte di crisi

Il governo tedesco avrebbe fatto volentieri a meno di un altro fronte di crisi, essendo già impegnatissimo nel contrastare il decreto presidenziale in 17 punti voluto da Vladimir Putin per imporre unilateralmente ai “Paesi ostili alla Russia” nuove modalità di pagamento, dall’euro e dal dollaro al rublo, delle forniture di gas, petrolio e carbone. Ulteriori dettagli sull’attuazione del decreto da parte di Gazprombank sono attesi a Berlino: servono per assicurarsi che il “no” ai pagamenti in rubli sia rispettato dalle aziende tedesche - senza bloccare le forniture -, che le sanzioni alla Banca centrale russa non vengano aggirate visto che Gazprombank ne è stata esclusa.

Verso la nazionalizzazione?

Gazprom Germania è ora una preoccupazione in più. Anche se il primo passo potrebbe averlo mosso il governo Scholz. Stando a uno scoop di Handelsblatt non confermato né smentito, Berlino starebbe progettando la nazionalizzazione di due partecipate in Germania dei colossi russi Gazprom e Rosneft, che sono Gazprom Germania e Rosneft Germany. La nazionalizzazione in nome «dell’ordine e dell’interesse nazionale» serve a mettere in sicurezza una quota importante dello stoccaggio e della distribuzione del gas e della raffinazione del petrolio e ad allentare le corde della dipendenza dalla Russia. Rosneft era già finita sotto tiro in Germania, prima ancora della guerra in Ucraina: il ministero federale dell’Economia non ha ancora dato l’atteso disco verde a Rosneft per aumentare del 37,5% l’attuale partecipazione al 54% nella raffineria PCK di Schwedt, che pesa per un quarto del fabbisogno di petrolio greggio della Germania. Berlino e Bruxelles temono un abuso di posizione dominante.

Le ambiguità di Gazprom

Un battere d’ali della Russia sul gas, come la “rinuncia” di Gazprom al 100% di Gazprom Germania, provoca un terremoto di agitazione a Berlino. Gazprom Germania detiene il 100% di Astora, che possiede a Rehden (sud di Brema) il più grande impianto di stoccaggio del gas nell’Europa occidentale. Gazprom, che è la più grande azienda di produzione di gas naturale del mondo, è stata ambigua, come tutte le mosse di Putin sulle controsanzioni: cosa significa “interrompere” la quota di maggioranza assoluta in Gazprom Germania detenuta attraverso Gazprom export? Vuol dire vendere al miglior offerente oppure mettere in liquidazione? Se la partecipazione in Gazprom Germania fosse ceduta allo Stato tedesco, per esempio al Fondo statale di stabilizzazione creato per la pandemia e riciclato per la crisi energetica, il governo Scholz avrebbe la messa in sicurezza. Se invece scattasse una liquidazione, allora i tempi sarebbero più lunghi e l’insicurezza per Berlino aumenterebbe. Gazprom Germania GmbH ha partecipazioni in due aziende commerciali Wingas (100%) e WIEH (100%), una partecipazione di minoranza (49,98%) nella società di trasporto del gas Gascade e detiene il 100% di Gazprom Marketing & Trading. La stampa tedesca si è spinta fino a lanciare un altro tipo di allarme: la chiusura di Gazprom Germania potrebbe dare a Putin la possibilità di riscrivere alcuni contratti di vendita di gas in Germania, inserendo una clausola pro-rublo. Ma questo pericolo non sussiste, stando agli esperti della materia non ci sarebbe alcun collegamento tra l’interruzione della partecipazione di Gazprom in Gazprom Germania e il braccio di ferro sui pagamenti in euro o in rubli delle forniture di gas russo in Germania.