Il mistero di Leonardo che affascina L’annuncio del ritrovamento di un disegno a sanguigna del maestro apre il dibattito anche sull’attribuzione del Salvator Mundi. Il team Bonelli Erede interviene sulle problematiche legali di Marilena Pirrelli

L’annuncio del ritrovamento di un disegno a sanguigna del maestro apre il dibattito anche sull’attribuzione del Salvator Mundi. Il team Bonelli Erede interviene sulle problematiche legali

7' di lettura

Mentre a Parigi lo scorso 18 novembre è passata la «Madeleine penitente» di Gia n Giacomo Caprotti detto Salaì, dopo una battaglia di offerte al telefono, per 7 milioni di euro, tasse incluse, dalla stima tra 100.000-150.000 €, aggiudicata da Matthieu Fournier ad Artcurial. L’importante scoperta nella storia dell'arte dell’opera del più stretto collaboratore di Leonardo di Vinci ha segnato il record mondiale per l’allievo preferito dal maestro, che rimarrà al suo fianco per oltre 25 anni e lo seguirà in tutte le sue peregrinazioni. A Lecco si scopre una nuova opera di Leonardo da Vinci a detta della studiosa del Centro per l'Unesco di Firenze, Annalisa Di Maria. Un disegno del maestro, che secondo l’esperta sarebbe il “vero” Salvator Mundi; non che quello venduto in asta da Christie's nel 2017 per 450 milioni di dollari sarebbe un falso, ma sarebbe attribuibile a un altro maestro di bottega o a un allievo di Leonardo. Secondo Di Maria, i test scientifici datano la carta all'inizio del XVI secolo e la barba e gli occhi della figura corrispondono strettamente allo stile di Leonardo. Ma nonostante la sua certezza, un verdetto finale sull'autenticità del disegno e cosa significhi per la tavola Salvator Mundi in mano araba, è ancora in sospeso. Per il momento la carta di proprietà di due collezionisti privati è custodita in un caveau a Lecco, in attesa che la studiosa sveli le sue carte in un prossimo convegno annunciato. La grande gratuità di Leonardo nell’insegnare la propria arte agli allievi, di farli crescere e superare il maestro rende spesso imperscrutabile la sua arte e della sua schiera di allievi. Del resto lo stesso Salaì ha saputo assimilarsi come nessun altro alla raffinata tecnica di Leonardo affermandosi come uno dei più influenti divulgatori dei modelli leonardeschi attraverso la produzione di copie e variazioni dei capolavori di Leonardo, ma anche in qualità di autore di opere originali.

«Madeleine pénitente» di Gian Giacomo Caprotti, detto Salaì, allievo di Leonardo

Gli studiosi



“Non ignorerei a priori il disegno, ma semplicemente non posso dir nulla senza vederlo e conoscere le prove scientifiche” ha detto al Telegraph l'esperto di Leonardo Ma rtin Kemp. “Avrei bisogno di vedere se è disegnato con la mano sinistra. Leonardo disegnava tutto con la mano sinistra“ ha specificato uno dei massimi studiosi dell’opera vinciana. E anche Chiara Rostagno , oggi nella Direzione Generale Musei - Polo Museale della Lombardia , e dal 2015 al 2018 direttrice del Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano conferma il grande enigma storiografico e artistico di Leonardo. «L’attribuzioni e la datazione della matita ci impongono indagini scientifiche, aspettiamo di vedere il foglio e di farne le analisi materiche, il tema della conservazione della sanguigna, i cinque secoli trascorsi e le condizioni conservative rendono complessa e ardita l’interpretazione scientifica, ma per chi ama la scienza e la conoscenza queste notizie spalancano il cuore e la testa: attribuire una nuova opera a Leonardo rappresenta una sfida conoscitiva per tutta la comunità».

Loading...

Tra le alchimie di cui la Storia dell'Arte è capace, l'attribuzione di un'opera è certamente quella che è in grado di attrarre con maggiore forza l'attenzione anche del vasto pubblico.

«Quando un'ipotesi di attribuzione riguarda Leonardo da Vinci – prosegue la studiosa –, s'innesca una reazione fragorosa, a prescindere dalla solidità della tesi e delle sue conseguenze scientifiche. L'esperienza quotidiana quale Direttore del Museo del Cenacolo Vinciano a Milano mi ha dato la possibilità di consolidare una misura tangibile della forza esercitata da Leonardo sulle persone, a prescindere dalle latitudini e dal percorso culturale. Di entusiasmi e cocenti disillusioni su Leonardo il pubblico ne ha vissuti molti in questi anni». E la dottoressa Rostagno le elenca: «hanno perduto l'illusione della “Bella principessa” (detto anche ritratto di una Sforza) e sono quotidianamente “sospesi” in merito al destino e alla coesistenza di tesi distinte al riguardo del “Salvator Mundi”. Come dice Pietro Marani, in molti pensano di avere un Leonardo o, più semplicemente, sognano di averne o scoprirne uno, secondo una seduzione del pensiero che potremmo avvicinare anche all'illusione di poter assurgere la perfezione del Maestro, che di certo ha animato la stagione dei cosiddetti Leonardeschi. Allievi ed epigoni hanno sempre teso alla sua opera, riprendendone i segni (talvolta persino il tratto), le modalità, i temi iconografici per arrivare ad esiti capaci di produrre una vera e propria vertigine, come nel caso della Madonna Litta.

Ma questo è un altro grande valore di Leonardo, ovvero quello di aver sempre desiderato (o forse aver solo accettato la sfida ideale) che un allievo fosse in grado di superarlo».



Comunque, al di là del comune sentire e delle vicende “romanzesche”, il processo di attribuzione di un'opera d'arte (o d'architettura) ha un suo percorso. «Si avvale di una impronta metodologia a e di strumenti scientifici che - prosegue Rostagno –, come tali, richiedono tempo perché possano dare risposte e che, soprattutto, si nutrono della possibilità di confronti aperti, fra studiosi e anche fra discipline. Pertanto al cospetto di tali opportunità, perché tali sono i dubbi e i quesiti nel fare scientifico-disciplinare, occorre che sia dato modo di compiere ricerche e approfondimenti e di garantire - in fondo - che vi si possa applicare con ogni rigore, nel rispetto sia del valore dell'autore e sia della collettività. Per coloro che praticano il mondo dell'architettura come me, che presuppone un atto costruttivo capace di produrre molteplici legati documentali, la vita è talvolta più facile. Anche se permangono spesso temi e ambiti di ricerca ampi, articolati e densi di fascino interpretativo» prosegue la studiosa vinciana.

Lecco e l’altrove dell’arte

Il luogo poi dell'ultimo “ritrovamento” parrebbe non stupire. «Lecco è nella produzione di Leonardo e nella sua esperienza personale luogo “ricorrente” – spiega Rostagno – perché molti degli artisti che tesero alla sua opera ebbero quella provenienza e perché vi era una solida relazione fra le possessioni in quelle terre e la nobiltà milanese ai tempi di Leonardo. Ma la sola provenienza non basta, per delineare l'opera di un uomo che ha molto viaggiato, insegnato e per collocare dei pezzi che hanno l'abitudine a seguire legati e passaggi. A prescindere dagli esiti ai quali la comunità scientifica ci condurrà su questo disegno, rispetto a questa nuova ipotesi attributiva (sulla quale già si annunciano alcune profonde ombre), mi permetto di sottolineare come la sola idea di una nuova opera del Genio, abbia saputo essere capace di un “sommovimento geologico” (avrebbe detto Proust) in grado di distoglierci, anche solo per qualche istante, dal difficile contingente di questi giorni, per condurci “altrove”. Questo, in fondo, ci dimostra la vera potenza del rapporto (anche solo immaginifico) con il nostro patrimonio e la sua sempre struggente forza e attualità» conclude Rostagno.