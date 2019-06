Il mistero di Libra: il palazzo di Ginevra è una scatola vuota

Per cercare di fare chiarezza, il Sole 24 Ore ha contattato 20 dei 28 soci fondatori. In pochissimi hanno risposto e tra quei pochi spiccano le associazioni no profit, che non verseranno un cent per finanziare la moneta virtuale.

Spotify – servizio che offre lo streaming on demand di brani musicali – «non fornisce ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate nel proprio sito». Anche Andreessen Horowitz, azienda statunitense di venture capital da 4 miliardi di dollari, con sede a Menlo Park, non rilascia dichiarazioni.

Alcune risposte vengono dai partners sociali di Libra Association. Mercy Corps, organizzazione globale non governativa di aiuti umanitari, con sede a Portland (Oregon), dichiara che «il nostro potere di voto sarà lo stesso di tutti gli altri soci fondatori. Mercy Corps userà il proprio voto e la propria influenza per mantenere l’obiettivo sugli effetti positivi di impatto sociale».

Il Creative Destruction Lab, programma di seed-stage per aziende, promosso dall’Università canadese di Toronto, spiega che non verserà quote e che «è l'unico socio fondatore accademico».

La morale è che è bastato un effetto annuncio per scatenare l'ecosistema delle monete virtuali e far calare una coltre di silenzio tra i soci fondatori.