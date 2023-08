Il mistero del supermanager Maganov

Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, la più grande compagnia petrolifera privata russa, è morto mentre era ricoverato in ospedale. Caduto dalla finestra o morto per malattia, le agenzie russe hanno solo alimentato i dubbi che non si sia trattato di suicidio o morte naturale ma di omicidio.

Maganov conosceva Vladimir Putin, lavorava per la Lukoil dal 1993 ed era stato nominato presidente del consiglio d'amministrazione nel 2020. Dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina Lukoil aveva espresso posizioni molto determinate, chiedendo anche il cessate il fuoco. Maganov quindi si era messo contro Putin.



