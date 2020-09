Il Mit promette programmazione anticipata per i lavori sulle autostrade liguri Incontro interlocutorio tra ministero e categorie della Liguria sui danni causati alle imprese dai cantieri autostradali estivi. Tra dieci giorni previsto un nuovo meeting di Raoul de Forcade

Video-confronto interlocutorio, sulla vicenda dei danni causati alle imprese di lavori estivi sulle autostrade liguri, tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comitato Salviamo Genova e la Liguria, composto dalle principali associazioni di categoria del territorio (oltre 20).

L’incontro era stato convocato per discutere il documento, messo a punto dal comitato, che quantifica in oltre un miliardo il danno procurato dai cantieri al tessuto economico ligure.



Il ministro Paola De Micheli, comunque, ha comunicato che, d'ora in avanti, il calendario per pianificare i lavori straordinari di messa in sicurezza delle gallerie autostradali sarà definito con almeno quattro mesi di anticipo. Non all’ultimo, come accaduto questa estate.

I tecnici del ministero, spiega Giuseppe Tagnochetti di Trasportounito, «hanno puntualizzato alcuni elementi e avanzato alcune osservazioni, in merito ai conteggi che abbiamo presentato. Su diversi di questi elementi abbiamo subito dato risposte al Mit. Su altri ci siamo impegnati a fornirle a breve».

A quanto risulta, i tecnici ministeriali hanno chiesto, ad esempio, per quanto attiene al turismo, di depurare in modo più puntuale i dati sugli effetti economici causati dal blocco della logistica e del traffico, da quelli legati all’emergenza Covid.