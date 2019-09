Il mitico V8 Ferrari celebrato dalla F8 Tributo da 720 cavalli

3' di lettura

MARANELLO - Solo Ferrari poteva realizzare un nuovo modello per celebrare un motore, nato ovviamente nel cuore della Motor Valley, e lo ha fatto con la F8 Tributo. Spinta dall’ultima evoluzione del V8 premiato per quattro anni consecutivi come Engine of the Year, non era mai successo in passato, la nuova nata di Maranello aumenta la potenza del 3.9 litri di 50 cavalli rispetto alla 488 Gtb arrivando a 720 cavalli.

Disegnata dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, porta su strada un livello di prestazioni quasi paragonabile alla 488 Corsa ma con un maggiore comfort generale e facilità d’utilizzo. Capace di attirare una nuova nicchia di clienti, il 40% degli ordini provengono da chi non aveva mai acquistato una Ferrari in precedenza, la F8 è più leggera di 40 kg rispetto al modello che sostituisce e dichiara prestazioni da vera supercar con una velocità massima di 340 km/h, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 in 7.8”.

Dietro a questi numeri si nasconde il grande lavoro degli ingegneri di Maranello, in grado di aumentare l’efficienza aerodinamica del 10% e di sviluppare una serie di tecnologie e soluzioni per garantire il più alto piacere di guida possibile. All’anteriore risalta l’S-Duct, soluzione aerodinamica derivata dalla Formula 1 e ripresa dalla 488 Pista, associata a radiatori anteriori inclinati e a una sezione frontale riprogettata. I gruppi ottici a Led, dal nuovo disegno, hanno consentito di integrare delle prese d’aria aggiuntive per il raffreddamento dei freni.

Ferrari F8 Tributo, le foto in strada della nuova V8 Photogallery25 foto Visualizza

Tra le tante innovazioni arrivano le prese dinamiche d’aspirazione del motore riposizionate, ora alloggiate nella zona dell’ala posteriore, e la lunga lista di novità tecniche include particolari come le bielle in titanio, il sensore di giri sul turbocompressore (derivato dalla 488 Challenge) e il Gpf per i gas di scarico; grazie a questa soluzione la F8 rispetta i limiti Euro 6d e i nuovi standard cinesi 6b. Lo stile è funzionale alla prestazione come nel caso del lunotto realizzato in Lexan con feritoie, tributo all’iconica F40, capace di migliorare il raffreddamento del V8. Oltre al lunotto, è stato ridisegnato interamente lo spoiler. Salendo a bordo si viene accolti dai componenti di plancia, pannelli porta e del tunnel centrale ridisegnati, così come il volante con corona di diametro ridotto: nuovo è anche il display touch screen da 7 pollici, posizionato davanti al sedile del passeggero e debutta l’interfaccia Hmi di ultima generazione.

Uscendo dai cancelli di Fiorano la F8 Tributo si mostra fluida e comoda, mettendoci a nostro agio anche nel traffico mattutino merito dell’erogazione del motore, della fluidità del cambio e della capacità degli ammortizzatori di assorbire le asperità dell’asfalto. Il tutto amplificato dal comfort dei sedili, impressione confermata anche alla fine degli oltre 200 km di test. Dopo il trasferimento autostradale, dove impostiamo il cruise control per evitare il ritiro della patente, tra le curve dell’Appennino bolognese allagato da un nubifragio impostiamo il manettino su Wet Mode visto l’abbondante pioggia che ci accompagnerà per decine di chilometri.