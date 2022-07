Il Mito - Sicilia

Giovani talenti di successo, come Irama, Coez, Capo Plaza e Tommaso Paradiso, e artisti di fama internazionale, quali Elisa, Il Volo, Eros Ramazzotti, nonché l'amatissima Drusilla Foer saranno i protagonisti dal 28 luglio a 18 settembre, nello scenario della Valle dei Templi di Agrigento, della XVI edizione del Festival “Il Mito”. Tra le più grandi manifestazioni di Sicilia, per numeri e prestigio, torna dopo due anni per offrire uno “spettacolo nello spettacolo: gli spettatori avranno la possibilità di ascoltare la musica dei più amati artisti del momento nella cornice del sito archeologico e paesaggistico più esteso al mondo, respirando l'atmosfera delle grandi civiltà classiche greco-romane che hanno reso straordinaria la storia siciliana. Sarà l'occaasione per scoprire la Costa del Mito, 150 Km di spiagge dorate e rocce bianche, comprese tra i Parchi Archeologici di Gela e Selinunte passando per la Valle dei Templi, lungo un percorso storico-monumentale che nulla ha da invidiare al resto del mondo. Il Festival Il Mito si svolgerà nella sua location originale, Piana San Gregorio, sovrastata dalle imponenti colonne doriche dei Templi.

