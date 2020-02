Il mito della leggendaria Troia al British Museum La città della guerra resa imperitura da Omero è al centro di una grande esposizione londinese di Nicol Degli Innocenti

3' di lettura

La guerra di Troia, la più nota nel mondo occidentale grazie al mirabile racconto che ne fa Omero nell'Iliade, potrebbe non essere mai avvenuta ma ha sicuramente ispirato artisti, scultori, poeti, musicisti e scrittori per molti secoli. E' una storia senza tempo che parla di temi universali come l'eroismo e la violenza, l'amore e la vendetta, la speranza e la disperazione. Ora il British Museum cerca di distinguere la realtà dal mito raccogliendo 300 opere che spaziano tremila anni in una grandiosa mostra dal titolo “Troy: Myth and Reality”.



L'amore a prima vista è il soggetto di una delle prime opere in mostra, dipinta su un'urna da un artista ateniese nel 530 aC. Coglie l'attimo in cui l'eroe Achille, che ha appena pugnalato a morte Pentesilea, incontra lo sguardo della regina delle Amazzoni nel suo ultimo istante di agonia e si innamora perdutamente di lei.



Un altro bassorilievo in marmo, in prestito dal Museo Archeologico di Napoli, mostra l'origine della guerra di Troia dando la colpa agli Dei. Eros alato pianta il desiderio nel cuore di Paride, mentre Afrodite incoraggia una riluttante Elena e Peito, dea della persuasione, osserva la scena.

Molte opere sembrano indicare che Elena non fu rapita da Paride ma fuggì volontariamente con lui per amore, una passione orchestrata dagli Dei che si divertono a giocare con gli esseri umani.

Uno splendido affresco da Pompei mostra Elena mentre sta per salire sulla nave che la porterà lontano dal marito Menelao e dalla sua casa, con l'aria smarrita e uno sguardo mesto come di presentimento per i terribili eventi che la sua fuga avrebbe provocato.



Dopo l'amore, la guerra provocata dall'amore. Una ricca serie di urne, statue, situle, bassorilievi e affreschi mostra i momenti salienti del lungo conflitto – Achille che trascina il corpo martoriato di Ettore, il vecchio Priamo che prega l'eroe di restituirgli il figlio, la redenzione di Achille e poi la sua morte la freccia conficcata nel tallone, unico punto vulnerabile.

Una sezione della mostra è dedicata al celebre cavallo di Troia, lo strategemma ideato dai greci che ha portato alla distruzione di Ilio e che ha scatenato l'immaginazione di tanti artisti, un'altra alle punizioni inflitte dagli Dei ai greci per la loro crudeltà durante la guerra. Ulisse vaga per dieci anni e deve affrontare innumerevoli prove – le sirene, i Ciclopi, Scilla e Cariddi – prima di tornare a casa.