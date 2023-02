Il mito pericoloso del «mollo tutto e seguo i miei sogni»

Rimozione: Il “mollo tutto e seguo i miei sogni” si fonda anche sulla rimozione di una componente costitutiva del lavoro: il dolore. Dolore inteso come sudore della fronte, fatica, “travaglio” (la parola lavoro in francese ma anche in piemontese o siciliano), ma anche come noia, frustrazione, repulsione. Se il lavoro non fa un pò male che senso ha il riposo del settimo giorno? “Odiare il proprio lavoro” fa parte del lavoro. Anche se nel linguaggio edulcorato delle aziende il lavoro è sempre “smart”, “agile”, “flessibile” e la carriera è sempre fatta di “opportunità” e “crescita” la realtà ci dice che il lavoro è per definizione sempre “duro”. Lavorare solo per piacere non esiste, significherebbe trovarsi di fronte ad un hobby.

Discriminazione: Il mito del “mollo tutto e seguo i miei sogni” è pericoloso perché crea una discriminazione tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. I soldi e le competenze non sono distribuiti equamente nella società e se andiamo ad analizzare le storie di successo di cambiamenti virtuosi, quelle che troviamo raccontate nei film e negli articoli di giornale (“ero un impiegato frustrato, oggi allevo galline e sono un imprenditore felice”) scopriamo che quasi sempre la persona che “ha preso il volo” aveva un paracadute, costituito o dalle proprie risorse economiche o dalla forza del proprio curriculum o dalle proprie relazioni. Per molti ma non per tutti insomma. I giornali non ci raccontano mai la storia di chi è rimbalzato dalla padella alla brace e vive nel rimorso di aver abbandonato un lavoro che non andava abbandonato.

Fuga: Detestare il proprio lavoro significa per molti essenzialmente detestare il capo o i colleghi. In molti casi allora il “mollo tutto e seguo i miei sogni” non è un atto di coraggio, ma il segno di un fallimento nel riuscire a trovare un rapporto equilibrato con gli altri, a misurarsi serenamente con il limite del “diverso da sé”. Promuovere sempre e comunque il cambiamento come un valore può diventare quindi un incentivo a non affrontare la sfida del confronto con chi ci circonda. Non ci fa bene.

In definitiva bisogna guardare al fenomeno “mollo tutto e seguo i miei sogni” nella sua ambivalenza: da un lato la bellezza del fare della propria vita una grande cosa attraverso il lavoro, aspirazione legittima e meravigliosa che ci dà la forza di alzarci dal letto il lunedì mattina. Dall’altro l'aspetto illusorio e destabilizzante di una fuga continua. Se scappo sempre rischio di perdermi il bello del lavoro che è capire il senso di ciò che ho costruito nel tempo.

Da qualche tempo a questa parte quindi ho smesso di incoraggiare i manager che mi sottopongono il dilemma “resto o cambio”. Il mio consiglio a chi scalpita è “pazienta, consolida il tuo lavoro, fai un altro giro, arriverà presto un’altra occasione, aspetta che la tua cattedrale sia finita prima di mollare.” Non è detto che lo facciano ma è bene che ci pensino una volta in più.