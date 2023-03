Il modello del centenario: R 18 e R nineT 100 Years (2023)

Per festeggiare il centenario Bmw ha presentato due modelli in un'edizione limitata di 1923 esemplari (ogni modello ha una targhetta celebrativa “1 of 1.923”): la R 18 e la R NineT 100 Years, entrambe caratterizzate, come le prime Bmw, dalle cromature, dal serbatoio a goccia con rigatura bianca che rese inconfondibile la R 5 già nel 1936, e naturalmente dall’esclusivo motore Boxer, da cui tutto è nato. A proposito del motore: la R 18 100 Years monta il boxer da 91 cv con la più grande cilindrata mai installata da Bmw, ben 1.802 cc. Invece, con il serbatoio cromato e la tecnica Paint on Chrome, la R nineT ricorda la R 75/5 del 1969.



