Il modello svedese: lockdown volontario, aiuti fino al 9% del Pil

Sul fronte del lavoro, poi, la Svezia sfrutta il livello delle infrastrutture (è seconda nella Ue in base all’indice Desi che misura la digitalizzazione) e l’abitudine alla flessibilità, come conferma Staffan Ingvarsson, ceo della Stockholm Business Region, società che fa capo alla città di Stoccolma e che ha il compito di promuovere la regione della capitale come destinazione di business e turismo: «Avevamo sin dall’inizio la tecnologia della fibra ottica, i computer nelle case e un’accettazione diffusa del lavoro flessibile, perché non è strano, in una giornata ordinaria, vedere uomini e donne lasciare l’ufficio presto per andare a prendere i figli a scuola e continuare poi a lavorare da casa. Questo ha reso più facile la transizione. Così oggi, nelle grandi società dell’IT, quasi il 100% dei dipendenti è in smart working».

L’impatto della crisi

Non tutte le aziende possono ovviamente beneficiarne: restano esclusi, per esempio, settori come il manifatturiero, la ristorazione e l’ospitalità, che infatti registrano i primi, pesanti contraccolpi: stop temporanei alla produzione (è il caso di Volvo), licenziamenti o preavvisi di licenziamento (quasi 37mila in marzo contro i 3.292 del marzo 2019), ristoranti e alberghi in bancarotta (+123% sempre in marzo). «Siamo un Paese piccolo – sottolinea Ingvarsson – molto dipendente dall’export. Perciò, quando si verifica uno stop nella filiera mondiale, le nostre imprese subiscono un forte impatto. Inoltre c’è un’implosione della domanda, che sta colpendo pesantemente hotel e ristoranti. Gli effetti che vediamo sono peggiori della crisi del 2008-2009, almeno a giudicare dalle prime settimane».

Lo «shock combinato per domanda e offerta» è confermato dal governo, che prevede per quest’anno una contrazione del Pil del 4% (nel 2009 fu del 4,2%) e un aumento della disoccupazione al 9% (dall’attuale 7%). Anche se stima un rimbalzo del 3,5% nel 2021.

Aiuti fino al 9,2% del Pil