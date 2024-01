Il modulo / Autocertificazione per la vulnerabilità

Se l’utente ha già compiuto 75 anni o è percettore di un bonus sociale gas, il venditore dovrebbe già conoscere la sua condizione di “vulnerabilità”. In questo caso, se si è clienti del servizio di tutela gas, il venditore dovrebbe averlo già comunicato nella lettera che ha inviato, per cui non è necessario comunicare alcunché. Se, dunque, non si individua alcuna offerta sul mercato libero, si verrà trasferiti automaticamente al servizio di tutela della vulnerabilità. Se, invece, si è clienti del mercato libero, la bolletta contiene il messaggio che informa della possibilità di accedere al servizio per gli utenti più fragili se si rientra in una delle condizioni elencate poco sopra. In questo caso, se si vuole accedere al servizio ad hoc, occorre compilare il modulo di autodichiarazione della vulnerabilità disponibile sul sito dell’Arera (www.arera.it) nella sezione dedicata alla fine tutela gas.



5/11 7/11 Menu