Il modulo e il servizio alle famiglie

(ANSA )

Il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici degli studenti, e in una parte in cui ogni scuola può, appunto, inserire personalizzazioni. Normalmente vengono chiesti, oltre ai dati relativi al genitore e all'alunno, l'orario di frequenza scelto (tempo parziale o pieno) per poter fare la richiesta di organico al ministero e per poter smistare le richieste nelle classi disponibili, la sede prescelta, se ci sono più plessi, e quella di provenienza. I moduli personalizzati dalle scuole sono poi resi disponibili sul sistema delle iscrizioni online e, dunque, sul sito iscrizioni.istruzione.it. Fra il 7 e il 31 gennaio, quando le famiglie scelgono, le scuole mettono a disposizione il loro personale per rispondere ai quesiti delle famiglie. Un servizio che va oltre gli open day. Non solo: le segreterie possono sostenere i genitori aiutandoli nel compilare la domanda sul sito Miur se questi non riescono a farlo in autonomia a casa.